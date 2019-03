Grimma/Beiersdorf

Viele Sichtweisen, Vorschläge und Kritik – in den zwei Stunden der Zukunftswerkstatt tauschten sich die Teilnehmer zu verschiedenen Themen aus. Was die Planerin des Konzeptes und fünf Bürger dazu sagen.

Das sagt die Planerin:

Prognosen können irren. So ging man im letzten Entwicklungskonzept von 2011 noch davon aus, dass die Einwohnerzahl im Landkreis auf lange Zeit Stück für Stück abnimmt. Es kam anders: „Seit vier, fünf Jahren ist die Bevölkerungszahl stabil. Das hängt mit dem Zuzug aus der Stadt Leipzig zusammen“, sagt Mandy Landmann vom gleichnamigen Planungsbüro. Derzeit leben 257.000 Menschen in 30 Kommunen auf einer Fläche von 1600 Quadratkilometern.

Wie soll die Zukunft des Landkreises aussehen? Dazu wurde jetzt in Beiersdorf diskutiert. Quelle: Thomas Kube

Umdenken müsse man bei der Planung von Kindergärten. So werde nach dem jetzigen Hoch die Zahl der Kinder mittelfristig wieder abnehmen. Es gelte also schon jetzt bei einem Kindergartenneubau zu überlegen, „was wir mit dem Haus machen, wenn die Bedarfe wieder zurück gehen“.

Was ist ein Kreisentwicklungskonzept? Mit dem Kreisentwicklungskonzept plant der Landkreis Leipzig seine Zukunft. Die aktuelle Frage heißt: Wo wollen wir 2030 stehen? Das Konzept gibt Orientierungshilfe und Handlungsempfehlungen, spielt auch bei Förderanträgen eine Rolle. Das letzte Konzept stammt von 2011 und soll jetzt fortgeschrieben werden. Denn seitdem hat sich einiges verändert, zum Beispiel was Bevölkerungsentwicklung, Bedarf von Kindertagesstätten und Pflegebedarf betrifft. Ziel des neuen Konzepts ist, dass der Landkreis Leipzig im Jahr 2030 als „starker Partner der Metropolregion Leipzig und enkeltauglicher Landkreis“ wahrgenommen werden möchte. Drei Säulen sollen diese Vision stützen: starke Wirtschaft, liebenswerte Orte und nachhaltiger Lebensraum.

Eine wichtige Zielgruppe sind die Rentner. Die rüstigen unter ihnen bis etwa 75 Jahre erwarten einen guten Angebotmix aus Sport, Freizeit und Bildung. Die Zahl der Hochbetagten steigt weiter – Pflegeeinrichtungen werden verstärkt gebraucht.

Was Internet-Verbindungen betrifft, sieht die Planerin beim Landkreis einen „relativ großen Nachholebedarf“. Auch Mobilität bleibt ein Dauerthema. Flexible Angebote seien wichtig für den ländlichen Raum, zum Beispiel der so genannte Ruf-Bus. Eine Herausforderung sei der Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbstätigen schrumpft, das Fachkräfte-Problem wird steigen.

Das neue Konzept entwirft für den Landkreis zwei Visionen. Bis 2030 soll die Region als „ein starker Partner der Metropolregion Leipzig“ wahrgenommen werden. Dabei liegt der Fokus auf der Wirtschaft. Beim Stichwort „enkeltauglicher Landkreis“ gehe es um Nachhaltigkeit. Dazu gehören: gutes Dorfleben, möglichst kurze Wege, Pflege, Gesundheit, Sport, Kultur, ein besseres Radnetz und Umweltschutz.

30 Bürger diskutierten am Dienstag im Grimmaer Ortsteil Beiersdorf die Zukunft der Region. Quelle: Thomas Kube

Das sagen Teilnehmer der Zukunftswerkstatt :

In der Villa Beiersdorf diskutierten am Dienstagabend bei der Zukunftswerkstatt rund 30 Bürger über ihre Heimat im Jahr 2030. Sie sprachen verschiedene Probleme an.

Problem lange Schulwege: „Es ist wichtig, immer wieder gehört zu werden“, sagte Yvonne König aus Kössern, die im Kreiselternrat aktiv ist und zu lange Schulwege für die Kinder beklagt. Netzwerkarbeit sei entscheidend, daher sei sie zu dieser Veranstaltung gekommen und will sich für ihre Forderungen einsetzen.

Ihre ehrenamtliche Kollegin Heike Wank aus Colditz warnte allerdings vor „Träumereien“ im Entwicklungskonzept. Ein Riesenproblem im ländlichen Raum sei zum Beispiel, dass die Schüler so weit fahren müssen, „es aber dezentrale Berufsschulen trotzdem nicht geben wird“. Genauso wie Colditz nicht wieder ans Schienennetz angeschlossen wird, „so schön das auch wäre“.

Problem Naturschutz: Auf Flipcharts konnten die Teilnehmer zu bestimmten Themen Vorschläge und Kritik formulieren. „Eingriffs- und Ausgleichsregelung strikt durchsetzen“, notierte Vincent Pawlas aus Naunhof. Das Naturschutz-Thema hat ihn zur Zukunftswerkstatt gebracht.

„Es wird immer mehr Fläche versiegelt, aber ein Großteil davon wird nicht ausgeglichen“, kritisierte er. So gehe stetig Lebensraum verloren, das derzeitige Insektensterben sei „das größte Artensterben seit der Dinosaurierzeit“, aber kaum jemanden würde das interessieren. Die Zukunftswerkstatt war dem Naunhofer etwas zu freundlich: „Wir reden hier zu sehr über Sachen, die wir gern hätten. Ich dachte, es wird mehr diskutiert und gestritten.“

Rund 30 Interessenten nahmen an der Zukunftswerkstatt in Beiersdorf teil, hier spricht Ines Lüpfert, zweite Beigeordnete des Landkreises. Quelle: Thomas Kube

Problem Luftschlösser und Nahverkehr: Detlef Rohde, der sich im Künstlergut Prösitz engagiert, sieht allerhand Probleme im ländlichen Raum. In den 90er-Jahren seien zuweilen Luftschlösser gebaut wurden. Man setzte seiner Meinung nach zum Beispiel zu einseitig auf Industrie anstatt verschiedene wirtschaftliche Fachrichtungen zu prüfen und zu schauen, was überhaupt machbar ist.

Auch beim Öffentlichen Nahverkehr seien die Weichen falsch gestellt worden. „Da hat man die Preise angehoben und weniger Service geboten und dann sind die Leute aufs Auto umgestiegen“, sagte er. Jetzt kommen die Älteren aus den Dörfern, die nicht mehr Auto fahren können, kaum noch alleine zum Arzt. Die Veranstaltung begrüßte er: „Wenn viele Leute zusammen kommen und sich austauschen, ergeben sich verschiedene Sichtweisen. So entsteht ein größeres Bild, das ist gut.“

Problem Radwege: „Ich finde es schön, dass es so eine Veranstaltung gibt, wo man sich beteiligen und mitreden kann“, sagte Andreas Rauhut vom Kinder- und Jugendring. Er bedauerte allerdings, dass die Online-Umfrage nur bis Sonntag dauert, „das haben bis jetzt viele nicht mitbekommen“. Ihm sei vor allem das Thema Mobilität wichtig.

Bei der Jugendarbeit sei entscheidend, dass die jungen Leute von A nach B kommen, um Angebote annehmen zu können und nicht immer das Elterntaxi zu brauchen. Radwege spielen dabei eine wichtige Rolle – hier gebe es im Landkreis immensen Nachholbedarf. „Wenn eine Straße saniert wird, gehört ein Radweg dazu“, meinte er. Man könne Jugendliche heute nicht ohne solch einen Weg per Rad auf die Landstraße schicken.

Online-Umfrage „Nennen Sie bitte die 3 wichtigsten Dinge, die Ihrer Meinung nach im Landkreis Leipzig beibehalten/verändert werden sollten?“ So heißt eine Frage der Online-Umfrage zum Kreisentwicklungskonzept unter www.landkreis-leipzig-vision.de Dabei geht es um Mobilität und Öffentlichen Nahverkehr, um regionale Wirtschaft und einen „enkeltauglichen“ Landkreis, um das Ende des Braunkohlenbergbaus und Tourismus. Es kann angekreuzt werden, was einem wie wichtig ist. Außerdem können eigene Vorschläge, Ideen und Kritik formuliert werden. Das Ausfüllen des Fragebogens soll etwa zehn Minuten dauern. Bisher haben sich leider noch nicht viele Bürger beteiligt, sagte Mandy Landmann vom gleichnamigen Planungsbüro, das mit das Kreisentwicklungskonzept erarbeitet. „Die Meinungen und Ideen der Bürger sind uns wichtig“, meint Landmann. So könnten Planer sehen, inwieweit sich Schwerpunkte im neuen Konzept damit decken – oder auch davon abweichen. Noch bis Sonntag läuft die Online-Umfrage. Die Zukunftswerkstätten sollen die Möglichkeit bieten, direkt zu diskutieren. In Borna und Beiersdorf bei Grimma fanden diese Veranstaltungen schon statt. In Wurzen beginnt die Zukunftswerkstatt am Donnerstag, 17 Uhr, im Kulturhaus Schweizergarten.

Von Claudia Carell