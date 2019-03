Wurzen

Als Stimmungsmache hat Jens Kretzschmar, Fraktionsvorsitzender der Linken im Stadtrat, die Reaktion des AfD-Landtagskandidaten für den Wahlkreis 26, Jens Zaunick, im Zusammenhang mit dem akuten Personalmangel in der Wurzener Kita Märchenland bezeichnet. Wie berichtet, stellte die CDU am Donnerstag einen Eilantrag für einen „trägerübergreifenden Notfallplan“. Auslöser hierfür war die derzeitige Mitarbeitersituation in der städtischen Kindereinrichtung.

Heftige Diskussion in Netzwerken

Zaunick veröffentlichte daraufhin im sozialen Netzwerk Facebook folgende Behauptung: „Kein Märchen bzw. Märchenland. So sieht die Wirklichkeit aus. Wenn das in anderen Einrichtungen wäre mit Geflüchteten, was da losgehen würde. In Wurzen wurde erst eine Stelle für eine Integrationsbeauftragte für zig Tausende Euro im Jahr geschaffen. Ehrlich, da könnte ich zum Schwein werden. Was lassen sich Eltern alles gefallen.“

Jene Aussagen hält Kretzschmar für „echt dreist“, zumal eine Lüge die andere jage. „Erstens gab es schon einen Integrationsbeauftragten, also wurde kein neues Amt geschaffen. Und zweitens ist die Funktion ein Ehrenamt. Das heißt, es gibt keine Kohle zu verdienen.“ Ferner, so der Wurzener Stadtrat, seien die Kinder von Geflüchteten auf die Kindertagesstätten verteilt, „und wenn es irgendwo an Personal mangelt, trifft es alle Kinder“.

Dünne Personaldecke in Kitas

Nicht zuletzt erinnerte Kretzschmar daran, dass die Engpässe beim Personal, wie aktuell in der Kita Märchenland, eben auch durch Krankheit auftreten können. „Insbesondere in den Kitas ist die Personaldecke dünn“, und Erzieherinnen werden vielerorts gesucht. Schuld an der Misere sei aus Sicht Kretzschmars die Landesregierung in Dresden. „Da ich selbst Erzieher bin, gilt meine Solidarität den Kolleginnen in der Kita Märchenland. Ich kann mir vorstellen, wie anstrengend die Arbeitstage im Moment sind.“

Zuletzt kommentierte Kretzschmar den Eilantrag der CDU-Fraktion mit den Worten „durchschaubar populistisch“. Schließlich existiere bereits ein Notfallplan. Mehr noch ärgert sich der 46-Jährige, dass jene Partei „mit neunmalklugen Ratschlägen um die Ecke kommt, welche den Erziehermangel zu verantworten hat“.

Von Kai-Uwe Brandt