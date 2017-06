Beim Bürgermeister-Polocup zeigten sich am Freitagnachmittag alle Ortschefs sattelfest, da wieherte kein Amtsschimmel. Die Lehrstunde war eine Werbung für die älteste Teamsportart der Welt, die im Muldental noch in den Kinderschuhen steckt. Die Polo Liga Sachsen mit Sitz in Borsdorf hofft auf möglichst viele neue Mitglieder.