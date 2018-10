Wurzen

Allein die Ankündigung einer Demonstration von Schülern, Lehrern und Eltern der Pestalozzi-Oberschule am 1. November auf dem Marktplatz sorgte für helle Aufregung. Mehr noch aber die Absage der Kundgebung tags darauf aus angeblich formellen Gründen. Immerhin wollten sich die Protestler gegen die Beseitigung ihrer Freiluftsportstätte an der Grenze zum Wasserturm wehren.

Auf dem 5000 Quadratmeter großen Areal am Clara-Zetkin-Platz soll nach Plänen der Stadtverwaltung die Musikschule ziehen und zudem ein Discounter seine Pforten öffnen – dem Vernehmen nach die Aldi-Filiale aus der Dresdener Straße. Was aber lediglich Eingeweihte wussten und bislang nie nach außen kommuniziert wurde, ist, dass die Stadt beabsichtigt, sich einen Teil des Schulgeländes anzueignen. Und zwar genau den Bereich um Laufbahn und Weitsprunganlage. Zumindest die Organisatoren der Demo sprachen daher von einem „Versagen der Kommunalpolitik“. Zitat aus der Mitteilung des Veranstalters: „Viele Schulen kämpfen heutzutage für einen eigenen Sportplatz, der Pestalozzi-Oberschule wird er nun genommen. Ein Bauprojekt auf Kosten der Schule, der Schüler und der Lehrer.“

Alternative für Sportunterricht

Den Vorwurf will Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) so nicht stehen lassen. „Wir haben bereits vor einem Jahr mit der Schulleitung über die Option gesprochen, dass es im Zuge der Baumaßnahme auf dem Wasserturmgelände Veränderungen der Leichtathletikanlage geben kann.“ Schulleiter Steffen Rößler pflichtet dem Stadthauschef bei: „Das ist richtig! Und ebenso richtig ist, dass ich jetzt zu einem Zeitpunkt, an dem die Pläne konkreter werden und die Stadt wieder zu einem Gespräch hier war, die Schulkonferenz informiert habe.“ Wohl daraus erwuchs der Widerstand. Röglin versucht die Wogen zu glätten und teilt mit: „Für den Sportunterricht würden in rund hundert Meter Entfernung beste Bedingungen geschaffen. Bedingungen, mit denen entsprechend des Lehrplanes unterrichtet werden kann.“

Neuer Sportplatz soll Verbesserungen bringen

Derzeit stehe der Bildungsstätte nämlich nur eine 80-Meter-Bahn zur Verfügung. Jener Umstand soll sich mit dem Ersatz und einer 100-Meter-Bahn an der Sternwarte-Grundschule laut Oberbürgermeister zum Positiven ändern. Die künftige Wegstrecke für Pesta-Schüler bis zum neuen Ort hält er übrigens vertretbar, zumal die Fußgängerampel in der Goethestraße für die nötige Sicherheit sorge. „Doch genau über diese inhaltlichen Dinge wollen wir am 1. November im Rahmen der Schulkonferenz informieren.“

Alles in allem sei das Projekt Wasserturm für die Verwaltung ein komplexes Thema, fügt Röglin an. „Es geht hier weniger um einen Supermarkt, sondern vielmehr um Kita-Plätze, die durch den Umzug der Musikschule im Norden der Stadt geschaffen werden können.“ Dass die Betroffenen mögliche Veränderungen kritisch hinterfragen, hält der Stadthauschef durchaus für wichtig. „Doch ich erwarte, dass wir Argumente und Bedenken abwägen und nicht nach dem Prinzip verfahren: Wir sind dagegen und machen mit einer Demo richtig Druck.“

Schulleiter befürwortet konstruktive Debatte

Schulleiter Rößler befürwortet gleichfalls eine konstruktive Debatte. „Ich habe angewiesen, die Anmeldung zur Demo zurückzuziehen.“ Einerseits aus formellen Gründen, da die beiden Mitarbeiter, welche den Protest veranlassten, sich weder im Kollegenkreis noch mit ihm absprachen. „Zur Anmeldung einer solchen Versammlung ist ausschließlich der Schulleiter und sein Stellvertreter berechtigt.“ Andererseits stoppte Rößler die Initiative aus inhaltlichen Gründen. „Denn die Argumente und vor allem die Vorwürfe, mit denen zur Demo aufgerufen wurde, sind schlichtweg falsch. Wir werden und wurden informiert.“

Von Kai-Uwe Brandt