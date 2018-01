Ob im Fitnessstudio oder in der Laufgruppe: Muldentaler legen los

Grimma/Beucha. Neues Jahr, neue Vorsätze? Einer der beliebtesten Neujahrsvorsätze ist und bleibt: mehr Sport treiben. Möglichkeiten dazu gibt es im Muldental verschiedene. Fitnessstudios, Laufgruppen – wer loslegen möchte, findet einen Ort.

Ron Haferkorn ist Inhaber des Muldentaler Fitnessclubs in Grimma. Anders als so manch große Fitnessketten verzichtet er auf das Werben mit Pauken und Trompeten zum Jahreswechsel. „Effekthascherei gibt es bei uns nicht. Uns ist wichtig, dass diejenigen, die sich Vorsätze nehmen, sie auch halten“, erklärt der 37-Jährige. Und das funktioniert nicht mit plumpen Werbekonzepten, sondern muss in erster Linie von den Menschen selbst kommen. „Darauf zielen wir ab. Die Leute überzeugen, etwas für sich und den eigenen Körper zu tun.“ Der ehemalige Leistungsturner setzt auf ein stabiles Klientel. Dabei geht es ihm weniger um das bloße Abnehmen und Pfunde verlieren, als viel mehr um den gesundheitlichen Aspekt. Über 300 Mitglieder trainieren regelmäßig bei ihm. Emelie Waage und ihr Freund Christoph Grube sind das erste Mal da, um ein Probetraining zu absolvieren. „Ich habe meinem Freund einen Gutschein fürs Fitnessstudio zu Weihnachten geschenkt, aus Rache musste ich gleich mitkommen“, erzählt die 18-Jährige aus Naunhof. Gemeinsam wollen sie mit dem neuen Jahr auch wieder bewusster etwas für ihren Körper tun. Fitnesstrainerin Diana Bothe hilft dabei.

Spezielle Kursangebote zum neuen Jahr sucht man in dem Grimmaer Fitnessstudio vergebens. „Stattdessen bieten wir einen kostenfreien Vortrag zum Thema Ernährung an“, erklärt Ron Haferkorn.

Im Fitnessstudio „InMotion Fitness“ in Beucha weiß man um die guten Vorsätze potenzieller Kunden – und reagiert seit Jahren darauf. „Seit Anfang des Jahres haben wir drei bis vier Neuanmeldungen am Tag“, weiß Inhaber Jörg Messirek. Die meisten kommen, um abzunehmen und etwas für die Figur zu tun. „Dafür haben wir immer auch Kursangebote, die darauf abzielen.“ Die Mehrheit, nämlich bis zu 80 Prozent, bleibt nach der anfänglichen Motivation auch dabei. „Ein Großteil der Neujahrsanfänger ist zwischen 35 und 40 Jahren“, erklärt Messirek. Er hat eine Erklärung, warum gerade zum neuen Jahr so viele Menschen den Weg ins Fitnessstudio finden. „Über Weihnachten nehmen viele an Gewicht zu. Aufgrund der mangelnden Bewegung über die Feiertage, werden aber auch die Schmerzen größer.“

Der Weg ins Beuchaer Fitnessstudio ist dabei ein einfacher, denn schon online auf der Internetseite des Studios kann der eigene Bedarf ermittelt werden. „Beim Starten unserer Seite öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Dort kann direkt eine Bedarfsanalyse gemacht werden. So wissen wir bei der ersten Kontaktaufnahme gleich über Ziele und Wünsche der neuen Kunden Bescheid.“ Der 72-jährige Wolfgang Busch ist einer von denen, die sich motiviert im Fitnessstudio anmeldeten. Das war vor zweieinhalb Jahren – und er ist dran geblieben, kommt zwei-, dreimal die Woche zum Trainieren vorbei. Den ersten Schritt, den er damals machte und sich im Fitnessstudio anmeldete, hat er nie bereut.

Auch Uwe Rosenberg begrüßte schon so manchen Neujahrsläufer in seiner Laufgemeinschaft Hängebrücke in Grimma. Jeden Sonntag, 9.30 Uhr, treffen sich die Läufer an der Hängebrücke in Grimma, um gemeinsam zu laufen. Immer mal wieder finden neue Leute den Weg zur Laufgemeinschaft. Gut so, findet Uwe Rosenberg. „Ich und einer unserer ältesten Läufer, Bernd Kurth, stehen mit Rat und Tat zur Seite und nehmen uns dem neuen Teilnehmer an.“ Lauftipps und ein angepasstes Tempo erleichtern den Einstieg. „Oftmals ist es so, dass diejenigen, die mit guten Vorsätzen zum neuen Jahr beginnen, nicht bleiben“, bedauert Uwe Rosenberg. Vereinsmitglied zu sein, ist nicht nötig, sagt er. „Wir sind ein offener Verein.“ Rosenberg ist auch der Organisator des Muldentaler Städtelaufs, der in diesem Jahr zum 14. Mal stattfindet. „Wer jetzt anfängt zu trainieren, kann sich so fit machen, dass er am 8. April den Halbmarathon laufen kann“, versucht der Grimmaer zu motivieren.

Die besten Tipps für Laufanfänger

Sich selbst überlisten, sich vom geliebten Sofa zu trennen und sportlich aktiv zu werden – diesen Vorsatz fassen viele, wenn das neue Jahr ansteht. Tatjana Kulpa hatte im vergangenen Jahr den Selbsttest gewagt und die Laufschuhe aus dem Schrank gekramt. Diese Tipps gibt Uwe Rosenberg vom Verein Laufgemeinschaft Hängebrücke Grimma Laufeinsteigern mit auf den Weg:

Von Stephanie Helm