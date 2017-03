Thallwitz. Am Montagmittag musste die Feuerwehr der Gemeinde Thallwitz zum sogenannten Kuhteich nahe Röcknitz ausrücken. Anlass war ein Ölfilm auf dem Gewässer, der sich im nördlichen Uferbereich auf etwa 100 Metern ausbreiten konnte.

Um der Lage Herr zu werden, wurde zusätzlich je ein Kommando des ABC-Zuges und des Katastrophenschutzes aus Grethen und Wurzen angefordert. Zudem wurde damit auch das Umweltamt des Landkreises auf den Plan gerufen, das Wasserproben entnahm, da es sich um ein Fischgewässer handelt.

Schwäne und Wildenten hatten sich zurückgezogen und in sicherer Entfernung eher desinteressiert für den Einsatz gezeigt. So blieb ihnen verborgen, dass die Möglichkeiten der Kameraden begrenzt waren. Zwar ist eine Schlauchbootbesatzung in Stellung gegangen, um mit einer Ölsperre das Ausbreiten zu verhindern, kam aber nicht zum Einsatz, da der Wind günstig stand und den relativ kleinen, jedoch gut sichtbaren Ölteppich zum besagten Nordufer trieb und dort in Schach hielt. Schlussendlich konnte dank Bindemittels der Ölfilm rasch aufgelöst werden.

Woher diese von Spaziergängern entdeckte Verschmutzung stammt, sei unklar, teilte Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) mit. Er kritisierte in diesem Zusammenhang, dass unbedarfte Zeitgenossen immer wieder mal den Kuhteich für ihre Umweltsünden missbrauchen. Noch mehr ärgert er sich über die angefallenen Kosten, die er auf mehrere Tausend Euro bezifferte und die zu Lasten der Gemeindekasse gehen werden.

