Landkreis Leipzig

Es sind die zwei Seiten des Sommers: Die Freibäder freuen sich über rekordverdächtige Besucherzahlen. Andererseits lässt anhaltende Trockenheit und Hitze die Brandgefahr enorm steigen. Zum Leidwesen der Feuerwehren in der Region. Deren Mitglieder mussten in den vergangenen Wochen zu zig Brandeinsätzen ausrücken, deren Ursache auf die Sommerhitze zurückzuführen war. Mike Köhler, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes: „Wir gehen aktuell davon aus, dass im Zusammenhang mit der extremen Hitze weit über 100 Einsätze bei Wald, Flächen- und Vegetationsbränden im Landkreis durch die Feuerwehr abgearbeitet werden mussten.“ Gerade in den letzten Wochen hatte es fast täglich Flächenbrände bei Ernteeinsätzen auf den staubtrockenen Feldern gegeben.

Enorme physische Belastung

Nicht nur die Vielzahl der Einsätze – auch die äußerlichen Extrembedingungen bringen die Kameraden dabei an ihre Grenzen. „Es ist natürlich eine enorme physische Belastung für die Kollegen, bei über 30 Grad Brände zu löschen“, verdeutlichte Köhler. Die meisten von ihnen arbeiten im Ehrenamt und müssen auf das Verständnis ihrer Arbeitgeber bauen, den Job im Ernstfall Job sein zu lassen.

Feuerwehrmitglieder können sich jetzt kostenfrei in den Bädern Kleinbothen (Foto) und Geithain erfrischen. Quelle: Oewa

Eine kleine Genugtuung für die Strapazen dürfte jetzt eine erfrischende Geste der Oewa Wasser und Abwasser GmbH an die Feuerwehren des Landkreises bringen. Das Unternehmen hat mit den Städten Grimma und Geithain die Floriansjünger eingeladen, sich in den Freibädern abzukühlen – kostenlos. „Wir wollen Danke sagen. Als Außenstehende können wir uns kaum vorstellen, unter welcher Belastung die Kameraden stehen müssen – und das in diesem Sommer permanent. Sie rücken zu jeder Tages- und Nachtzeit aus, sind ehrenamtlich engagiert und setzen sich für die Allgemeinheit ein. Das verdient unseren großen Respekt“, sagt Kerstin Härtel, Niederlassungsleiterin der Oewa in Grimma.

Wann immer es ihre Zeit erlaubt

Mit ihrer Bädergesellschaft betreibt das Unternehmen im Auftrag der Städte das Muldentalbad Kleinbothen und das Freibad Geithain. „In Abstimmung mit den Städten wollen wir den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr das Angebot unterbreiten, sich in dieser Badesaison, wann immer sie wollen und es ihre Zeit erlaubt, in den Bädern zu erfrischen – ohne Eintritt zahlen zu müssen.“ Dafür, so Kerstin Härtel, genüge die Vorlage der Grimmaer Blaulichtcard (beziehungsweise des Dienstausweises in Geithain) an der Kasse. Das Angebot gilt ab sofort. „Es ist ein kleines Dankeschön an die ehrenamtlichen Frauen und Männer der Feuerwehren“, sagte Geithains Bürgermeister Frank Rudolph.

Das Muldentalbad Kleinbothen öffnet in diesem Jahr am 15. Mai das erste Mal seine Pforten. Wer es nicht erwarten kann,... Gepostet von Stadt Grimma am Donnerstag, 26. April 2018

Bei den Kameraden kommt die Aktion gut an. „Es ist eine sehr schöne Anerkennung der Feuerwehren und ihrer Arbeit. Die Kameraden sind über solche Aktionen sehr dankbar, denn immerhin ist selbst ein gewöhnliches ,Danke’ nach einem Einsatz nicht mehr selbstverständlich“, reagierte Mike Köhler vom Kreisverband im Namen der Hitze-Helden.

Von Thomas Lieb