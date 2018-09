Bennewitz/Altenbach

Seinen Saisonhöhepunkt und zugleich -abschluss beging am Sonnabend der Heimatverein „Rund um den Eichberg“. Nach dem Neujahrstreffen mit Weihnachtsbaum-Verbrennung, dem Maibaum-Stellen in Zeititz und dem Eichberglauf im Juni luden der Vereinsvorsitzende Gerold Leine und seine Mitstreiter zu ihrem traditionellen Herbstfest ein.

Buntes Programm

Dessen Programm enthielt unter anderem eine Pflanzentauschbörse, einen Auftritt des Chores der Grundschule, Stände von Gewerbetreibenden und Vereinen sowie Angebote für die kleinen Besucher in Form einer Hüpfburg und eines Dosenschießens. Das traditionelle Entenrennen indes fiel in diesem Jahr ins Wasser. Wobei die Redewendung in diesem konkreten Fall etwas unglücklich gewählt ist. „Der Bach führt der anhaltenden Trockenheit wegen kein Wasser, so dass wir die Enten hätten Tragen müssen“, bedauert Gerold Leine.

Manuela Brehme präsentierte Blumenkreationen Quelle: Roger Dietze

Porsche bleibt in Rottach

Statt des Entenrennens fand erstmals im Rahmen des Herbstfestes des Altenbacher Heimatvereins ein von Henry Brehme organisiertes Oldtimertreffen mit gut drei Dutzend Teilnehmern statt. Der Organisator beteiligte sich höchstpersönlich mit einem Zetor und einem Traktor der Marke Güldner Spessart. Fast wäre sogar ein Porsche Junior 108 zu bestaunen gewesen, obgleich dieser seine Garage nahe des bayerischen Rottach hat, wo Henry Brehmes Biker-Kumpel Erhardt Müller wohnt. „Wäre das Fahrzeug nicht derzeit von einem anderen Traktor mit demontierten Rädern verstellt, dann hätte ich es auf den Hänger geladen und mit nach Altenbach gebracht“, berichtete sein stolzer Besitzer, der am Sonnabend zur allgemeinen Erheiterung mit dem Slogan „Ich habe auch einen Porsche in der Garage“ hausieren ging.

Gelegenheit, diesen der Altenbacher Trekker-Fangemeinde zu präsentieren, dürfte es bereits im nächsten Jahr geben. „Ich gehe davon aus, dass das Oldtimertreffen zu einer Tradition wird“, so Organisator Henry Brehme, der den neuen Programmpunkt nach eigenem Bekunden deshalb initiiert hat, um für etwas Abwechslung zu sorgen.

Verein möcht sich verjüngen

Etwas Abwechslung im Sinne einer personellen Verjüngung könnte auch der ausrichtende Altenbacher Verein vertragen. „Wir sind zwar zahlenmäßig mit 43 Mitgliedern noch ganz gut aufgestellt, aber unser ältestes Mitglied wird demnächst 88, und das Gros hat bereits die 60 überschritten“, berichtet Vereinschef Gerold Leine. Doch Nachwuchs zu gewinnen falle seinem Verein nicht minder schwer wie anderen Vereinen. „Feiern wollen sie alle, etwas auf die Beine stellen aber nur die wenigsten.“

Von Roger Dietze