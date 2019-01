Brandis

Wenn am 26. Mai auch in Brandis Kommunalwahlen stattfinden, wird diesmal kein Ortschaftsrat für Brandis gewählt. Der Ortschaftsrat hatte bereits im Dezember 2017 seine Auflösung beschlossen und arbeitet nur noch bis zur nächsten Wahl weiter. Der Stadtrat Brandis reagierte jetzt mit der Änderung der Hauptsatzung der Stadt, sechs Stadträte stimmten dagegen.

Polenz und Beucha weiter mit Ortschaftsräten

Die Ortschaftsverfassung gilt demnach nur noch für Polenz sowie für Beucha mit Kleinsteinberg und Wolfshain. Das heißt, deren jeweils siebenköpfiger Ortschaftsrat ist zu wichtigen Angelegenheiten der Stadt Brandis, die den Ortsteil betreffen, anzuhören.

Insbesondere betrifft das die gemeindliche Planungshoheit sowie Vermietung, Verpachtung oder Veräußerung der in der Ortschaft gelegenen öffentlichen Grundstücke. Er hat außerdem ein Vorschlagsrecht zu allen die Ortschaft betreffenden Angelegenheiten. Und er kann über ein kleines Budget verfügen. In seiner jüngsten Sitzung beschloss das Brandiser Gremium mit 1000 Euro Erhaltungsmaßnahmen am Spielplatz in der Musikarche zu unterstützen und mit 500 Euro den Regionalverein beim Befüllen des Weihnachtsmannsackes zum Wichtelmarkt.

Brandis ist zusammen gewachsen

Der Brandiser Ortschaftsrat Alexander Busch hatte damals den Antrag zur Auflösung eingebracht. Mit der Eingemeindung von Polenz 1992 und dem Zusammenschluss von Brandis und Beucha 1999 war jedem Ortsteil ein eigenes Verwaltungsgremium zugebilligt worden – auch der Kernstadt. Die Ortschaftsräte sollten jedem Ortsteil die Mitwirkung innerhalb der neu formierten Gesamtgemeinde sichern und so das Zusammenwachsen ermöglichen. Diesen Zweck sah Busch für den Ortsteil Brandis inzwischen als erfüllt an. Ortschaftsratsvorsitzender Ulrich Gäbel (Linke) unterstützte Buschs Vorstoß mit dem Hinweis auf die von Bürgern kaum besuchten Sitzungen: „Es hat keinen interessiert, was wir machen.“ Außerdem habe der Ortsrat zu geringe Entscheidungsbefugnisse.

Sozialdemokrat Bergforth kritisiert Entscheidung

Markus Bergforth.

Markus Bergforth ( SPD), Stadt- und Ortschaftsrat, kritisiert den Beschluss. „Ich bin sehr enttäuscht, dass man endgültig so leichtfertig ein demokratisch gewähltes Gremium und damit die Möglichkeit der Mitbestimmung und Mitgestaltung der Brandiser Kernstadt auf den Haufen der Geschichte wirft.“ Wenn es Keinen interessiere, was im Ortschaftsrat diskutiert und beschlossen wird, dann liege das nach Bergforths Meinung nicht an den Bürgern.

„Dem Fisch muss der Köder schmecken und nicht dem Angler.“ Sicherlich mache die Zusammensetzung des Ortschaftsrates die Arbeit nicht leicht, räumt er ein. „Alle Ortschaftsräte sind zugleich auch Stadträte. Daher doppeln sich für sie vielfach die Themen, Diskussionen werden mehrfach geführt. Eine scharfe Trennung von Themen, die nur die Kernstadt betreffen, ist schwer. Aber nur weil eine Aufgabe schwer ist, kann ich mich dieser doch nicht entziehen“, so Bergforth weiter.

Für „mehr als bedenklich“ hält er aber auch den Zeitpunkt des Antrages zur Satzungsänderung. „Fünf Monate vor der kommenden Kommunalwahl hätte man den dann gewählten Ortschaftsräten die Chance eines Neuanfangs in die Hände geben müssen.“

Von Ines Alekowa