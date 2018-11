Geithain/Ossa

Mangelnder Hochwasserschutz, baurechtliche Probleme in der Bungalowsiedlung und die Verlegung eines Abwasserkanals, wenn (falls) 2020/21 die Ortsdurchfahrt ausgebaut wird: Einige der Themen, die bei der Einwohnerversammlung am Montagabend in Ossa zur Sprache kamen, hatten durchaus Aufreger-Qualität. Der Geithainer Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) hatte eingeladen, um über Aktuelles zu informieren. Er traf auf ein vielköpfiges, aufgeschlossenes Publikum.

Dass die Kreisstraße, die durch Ossa führt, seit Jahren in einem ausgesprochen schlechten Zustand ist, das hebt im Dorf kaum noch einen an. Rudolph hofft, dass der Kreis Anfang des nächsten Jahrzehnts die Bauleute anrücken lässt. Eine Bestätigung gibt es dafür seitens der Behörde nicht. Die sollten dann aber, sagte er, gleich einen Kanal mitverlegen, der das Oberflächenwasser, perspektivisch auch Abwässer aufnehmen könnte. Darüber habe er sich mit dem Abwasserzweckverband (AZV) Wyhratal verständigt.

Bestandsschutz wird nicht ausgehebelt

Eine Information, die auf breite Verwunderung stieß: Dann wären wohl die Investitionen, die die Grundstückseigentümer erst vor wenigen Jahren in vollbiologische Kleinkläranlagen hätten tätigen müssen, für die Katz gewesen? Das sei nicht der Fall, versuchte Stadträtin Gabriele Sporbert (CDU) zu beruhigen. Ein Bestandsschutz von 15 Jahren werde dadurch nicht ausgehebelt. Bis dahin seien keine neuerlichen Investitionen nötig.

Das bestätigte Tom Nowka, der Technische Betriebsleiter des AZV, der LVZ: „Wir wollen in den nächsten zwei, drei Jahren eine Abwasserdruckleitung von Narsdorf bis Terpitz führen, die Ossa berührt.“ Danach gehe die Kläranlage Narsdorf außer Betrieb. In diesen Kanal könnten Teile von Ossa später eingebunden werden – nach dem Ende des Bestandsschutzes. Das jedenfalls sei die Überlegung.

Einwohner fürchten das nächste Hochwasser

Deutlich fortgeschrittener sind da die Pläne der Stadt, mithilfe einer Klarstellungssatzung baurechtlich Ordnung in die Ossaer Bungalowsiedlung zu bringen. Der Stadtrat hat die Satzung am 20. November auf dem Tisch. Im überarbeiteten Flächennutzungsplan ist nicht mehr von Kleingärten die Rede, sondern von einem Wochenend- und Erholungsgebiet. Damit, so Rudolph, werde es denen, die hier einen Bungalow hätten, „leichter fallen, mal was am Dach und an der Terrasse zu tun“. Die Satzung sei das letzte Mittel, um die Siedlung baurechtlich in den Innenbereich zu bekommen.

Kritisch angesprochen wurde von mehreren Einwohnern der Schlamm und der Bewuchs im Ossabach. Größte Sorgen äußerte eine Anliegerin am unteren Dorfende, wo eine alte Porphyrbrücke seit Jahrzehnten für einen Rückstau sorge: „Wir haben nicht die Zeit, auf ein nächstes Hochwasser zu warten. Dass die Stadt hier einfach nichts tut, können wir nicht akzeptieren.“ Es würde ja schon helfen, wenn der Lauf im Bereich der Brücke von den Sedimenten befreit würde. Der Bürgermeister sagte zu, etwas zu unternehmen: „Ich nehme das mit und schaue es mir noch diese Woche an.“

Von Ekkehard Schulreich