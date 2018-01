PKW und Scheune brennen in Roitzsch

Wurzen/Roitzsch. Montagmorgen gegen 7:30 Uhr: Für den Landwirt einer Tierhaltung in Roitzsch bei Wurzen beginnt die Woche mit einem Brand auf seinem Bauerngrundstück. Ein Pkw-Kombi ist in einem Schuppen geparkt in Flammen aufgegangen und brennt samt Behausung nieder.

Brand in Roitsch bei Wurzen: Die Kameraden der Feuerwehr von Nemt und Wurzen löschen die Flammen. Quelle: Frank Schmidt

Etwa 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Wurzen und Nemt rücken aus und können sozusagen auf Sicht zum Einsatzort fahren, da ihnen eine über Roitzsch stehende schwarze Rauchwolke den Weg vorgibt. Das sofortige Eingreifen der Floriansjünger mit Wasser und Löschschaum kann einen Totalschaden an Fahrzeug und Gebäude nicht verhindern. Allerdings, so erklärt der als Einsatzleiter fungierende Stadtwehrleiter von Wurzen, Thilo Bergt, vor Ort, besteht keinerlei Gefahr für Mensch und Tier.

Glück im Unglück: Von Beginn an ist ausgeschlossen, dass Flammen auf Stallanlagen des Bauernhofes übergreifen können, da sich der Brandherd in relativ großem und damit sicherem Abstand zu anderen Gebäuden befindet. Die Brandursache ist vorläufig unklar und wird von Brandermittlern der Polizei untersucht. Ebenso kann der Sachschaden derzeit noch nicht näher beziffert werden.

Von Frank Schmidt