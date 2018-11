Borsdorf/Panitzsch

„In Panitzsch gab es Bier, und zwar nicht knapp, wer dies nicht wusste, der machte schnell schlapp“ – die fünf Sänger der wiederbelebten Panitzscher Liedertafel hatten am Sonnabend die Lacher auf ihrer Seite, als sie auf dem Hof Schmidt in der Langen Straße 13 im Borsdofer Ortsteil Gesänge dieser Art anstimmten.

Bergprämie für die Teilnehmer

Der Verein „Panitzsch(er)leben – gestern – heute – morgen“ hatte zum ersten Dorfrundgang eingeladen. Und den Teilnehmern, die sich den steilen „Gießlerberg“ vom Hirschwinkel zur Langen Straße hinauf gearbeitet hatten, winkte eine mit Wackelmännern geschmacklich versüßten „Bergprämie“.

Es waren viele, die da am Sonnabendnachmittag ins Schwitzen gerieten. So viele, dass sich die „Fremdenführer“ des Vereins aufteilen mussten, um der an der Panitzscher Ortsgeschichte interessierten Massen Herr zu werden.

Gerhard Otto immer präsent

„Halb Panitzsch scheint hinter mir her zu sein, dabei bin ich doch gar nicht mehr der Jüngste“, frotzelte der einstige Borsdorfer Heimatvereinsvorsitzende Gerhard Otto, der dank seines Zylinders stets optisch präsent war. Etwa am Feuerlöschteich, in dem er als übermütiger Jugendlicher ein Bad nahm. „Ich erinnere mich noch daran, dass es eine sehr schlammige Erfahrung war“, so Otto, der auch noch Badeerlebnisse der angenehmeren Art in der Parthe zum Besten gab. „Als sie noch sauber genug zum Baden war, muss ich ein Schuljunge gewesen sein.“

Der Verein „Panitzsch(er)leben - gestern - heute - morgen“ lud jetzt zum ersten Dorfrundgang ein. Quelle: Roger Dietze

Apropos Schuljungen: Von der Existenz einer Schüler-LPG wusste der 62-Jährige in der Hauptstraße zu berichten. „Dort sollen unter anderem im Jahr drei bis vier Schweine groß gezogen worden sein.“ Ja, Panitzsch und sein liebes Vieh!

Borsdorfer Ortsteil bekannt für Ziegenzucht

Bekannt soll der heutige Borsdorfer Ortsteil den Quellen zufolge für seine Ziegenzucht gewesen sein. „Ich selbst habe Ziegenfleisch auf einer Aida-Reise probiert und war angenehm überrascht“, so Otto, der selbstredend auch über die Panitzscher Gastronomie Interessantes zu berichten wusste. So etwa über den „Blauen Engel“, jene Ausspanne in der heutigen Hauptstraße, in der Reisende ihre Pferde wechseln und ein Quartier für die Nacht nehmen konnten.

Die Hoch-Zeit des Blauen Engel

„Der Blaue Engel hatte seine Hoch-Zeit bis zu jenem Zeitpunkt, als die Landstraße im Jahr 1743 über Borsdorf verlegt wurde. Als dann kurz danach Borsdorf auch noch an die Eisenbahnstrecke Leipzig-Dresden angeschlossen wurde, sank Panitzsch vollends auf den Status eines Dorfes herab“, erzählte Gerhard Otto.

Immerhin einen Friseur hatte das Dorf in der heutigen Hauptstraße, und dieser war gemessen am heutigen Preisniveau ausgesprochen günstig. „Ein Herrenschnitt kostete eine Mark, Kinder zahlten 0,75 Mark.“

Trabrennbahn entwickelte sich

Unbezahlbar demgegenüber für die Entwicklung Panitzschs ist die Trabrennbahn, die, obgleich schon lange Zeit außer Betrieb, nach wie vor ein zentraler Ort für das Kulturleben des Borsdorfer Ortsteiles ist. Jene Gaststätte, in der der Bau der Anlage laut den Quellen in trockene Tücher gebracht worden sein soll, ist zwar mittlerweile abgerissen und von einem Einfamilienhaus überbaut worden, den Standort allerdings konnten Gerhard Otto und seine Mitstreiter vom Verein „Panitzsch(er)leben – gestern – heute – morgen“ im Rahmen des ersten Dorfrundganges zeigen.

Verein nach Jahrfeier gegründet

Selbiger Verein hatte sich nach der im vergangenen September begangenen 750-Jahrfeier Borsdorfs gegründet, um, wie es die erste Vereinsvorsitzende Kerstin Dittrich ausdrückt, „deren Schwung und Geist mitzunehmen“. Die große Resonanz auf die Vereinsgründung ist laut Dittrich das Ergebnis der gelungenen Panitzscher Programmpunkte im Rahmen der Jahrfeier gewesen, insbesondere des Tages der offenen Höfe sowie der historischen Revue „Zeitsprünge“.

Von Roger Dietze