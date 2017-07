Leipzig. Seit Montag konnte für die Generalüberholung von Spielplätzen bei der Fanta-Spielplatz-Initiative online abgestimmt werden. Elf Plätze aus sieben Kommunen des Landkreises Leipzig sind im Rennen und machten im Vorfeld bereits ordentlich Werbung – erste Stimmen waren schon gesammelt. Doch die sind nun alle verloren. Aufgrund technischer Probleme entschied sich der Gewinnspiel-Initiator, das Voting von vorn zu starten. Seit Freitag ist eine Abstimmung wieder möglich. Die bisher abgegebenen Stimmen wurden gelöscht – aufgrund der Chancengleichheit. Denn: nicht allen Personen war es gleichermaßen möglich, auf den unterschiedlichen Kanälen für ein Projekt abzustimmen.

Aus dem Kreis Leipzig sind in der Abstimmung der Waldspielplatz Borsdorf, der Spielplatz am Schwanenteichpark in Borsdorf, der Spiel(t)raum Zweenfurth (Borsdorf), der Dorfspielplatz Bahren (Grimma), der Spielplatz am Dorfbrunnen Zschoppach (Grimma), der Spielplatz Wolfschlugener Weg in Espenhain (Rötha), der Spielplatz an der Eula in Geithain, der Spielplatz Zeititz (Bennewitz), der Spielplatz Bennewitz, der Schloßblick-Sinnesspielplatz in Machern und der Spielplatz Hohnbach (Colditz).

Alle machen sich Hoffnung auf einen der Geld-Preise. Es gewinnen die 150 Spielplätze mit den meisten abgegebenen Stimmen – 400 sind insgesamt im Topf. Platz eins bekommt 10.000 Euro, die Plätze zwei bis fünf erhalten jeweils 5 000 Euro, die Plätze sechs bis 15 werden mit jeweils 2 500 Euro unterstützt und die Plätze 16 bis 49 dürfen mit jeweils 1 250 Euro planen. Erstmalig erhalten die weiteren Gewinner bis Platz 150 jeweils 1 000 Euro. Bis 10. August, kann jeder für seinen Favoriten abstimmen – entweder auf dem Fanta-Spielspaß-Profil bei Facebook oder auf der Internetseite. Eine mehrfache Stimmenabgabe ist möglich, allerdings jeweils nur einmal am Tag.

