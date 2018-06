Wurzen

„Papa und ich“ – so heißt ein Projekt für Väter und deren Kinder, welches von der Familienvilla der Arbeiterwohlfahrt (Awo) vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde. Unterstützt wird das Angebot von Jens Hörig, Naturschutzbeauftragten des Landkreises Leipzig, der unlängst wieder einmal für die Natur und deren Schutz sensibilisierte. Und zwar die Teilnehmer des Nachmittagstreffs, der unter dem Motto stand „Der Wald im Wandel – Familien erforschen ihre Heimat“. Nachdem die Familien bereits den Wald im Herbst- und Winterkleid erlebt haben, galt es nun den Frühling mit allen Sinnen zu erforschen und zu erleben.

Entdeckertour ins Reich der Tiere und Pflanzen

Die Veranstaltung, welche kindgerechte, abwechslungsreiche und wissensvermittelnde Inhalte bot, wurde ein voller Erfolg, so Projektleiterin Cornelia Zillies. „Begeisterte Kinder und Väter erforschten ihre Umgebung, schulten ihre Sinne und lernten Spannendes aus dem Reich der Tiere und Pflanzen dazu.“ Vor allem das abschließende Spiel am Waldrand fand Gefallen. Hierbei hatten die Kinder zunächst Tiere des Waldes entdecken müssen. Danach mussten sie diese nach ihrer Sprungkraft sortieren. Anschließend wurde eine festgelegte Strecke durch die Kinder mit Zollstock vermessen und die Tiere markiert. Von da an ging es an dieser Weitsprunganlage sehr lebhaft zu. Kinder, Väter oder alle gemeinsam versuchten nun Waldmaus, Baummarder oder dem Reh Konkurrenz zu machen.

Weitere Fragen und Rätsel, teils verpackt in Spiele, wie Fotoschatzsuche, Bingo, Nistkastentombola, Hör-Memory oder den beliebten Schleichparcours luden jeden zum Mitmachen ein. Welche Vögel sind aus dem Winterquartier zurückgekommen? Was bedeutet Symbiose? Wieso bauen Spinnen Trichternetze? Welche Wiesenkräuter kennt ihr? Welche Tiere sind in der Dunkelheit unterwegs? Wieso perlt Wasser von Federn ab? Oder warum hat der Regenwurm Borsten?

Aktive Begeisterung für die Umwelt

Diesen und vielen weitere Fragen gingen Groß und Klein auf den Grund. „Das Ziel, Kindern die Natur hautnah begreiflich zu machen, klappte vollauf und so wurden bereits die nächsten Ideen rund um Natur und Umwelt besprochen sowie die Planungen für das Väter-Sommerprojekt“, berichtete Zillies.

Mit dem Väterprojekt wollen die Leiterin und Hörig aktiv für die Natur begeistern, Familien zum Forschen und Entdecken anzuregen, ihnen die Heimat näher bringen sowie Tipps zur Freizeit- und Alltagsgestaltung zu geben.

Weitere Informationen für die nächste Projektideen, aber auch Angebote für Familien mit Babys und Kindern, Elternabende und mehr unter www.awo-familienvilla sowie www.naturesupport.jimdo.com

