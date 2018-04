Technischer Ausschuss - Parken in Wurzen – Experten raten zu Gebühren am Markt und Leisystem

Die Gemeinde Borsdorf erinnert am Sonnabend an die Panitzscher Ärztin Margarete Blank. Am Haus in der Borsdorfer Straße 21, in dem die Ärztin bis zu ihrer Verhaftung durch die Gestapo 1944 praktizierte, wird eine Gedenktafel enthüllt. Blank wurde am 8. Februar 1945 in Dresden per Fallbeil hingerichtet.