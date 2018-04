Parken zum Nulltarif – in Wurzens Altstadt wohl ein Auslaufmodell

Das Thema Parken ist in Wurzen ein Dauerbrenner. Auf Empfehlung der Stadträte wurde 2017 ein externes Verkehrsbüro mit entsprechenden Planungen betraut. Die Ergebnisse liegen inzwischen vor und sollen den Bürgern am Mittwoch präsentiert werden. Deren Meinung sei den Stadtvätern wichtig, noch sei nichts in Stein gemeißelt.