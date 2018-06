Brandis

Wucherndes Unkraut und ungepflegte Bäume verwandeln seit Jahren das Eckgrundstück gegenüber dem Gymnasium Brandis in ein Stück Wildnis. Nicht viel anders sieht es in der Mathildenstraße 6 aus. Beide Brachen will die Stadt seit Langem in Parkplätze umwandeln. Doch wie es aussieht, ist einmal mehr Geduld gefragt.

Angespannte Situation in der Innenstadt

Hintergrund für die Pläne ist die stellenweise angespannte Parkplatzsituation in der Innenstadt. Das wurde erst kürzlich wieder bei der Diskussion zur Hauptstraße deutlich. Das Verkehrskonzept von 2015 listet unter anderem für das Schulzentrum die kurzfristige Ausweisung weiterer Parkplätze auf, nachdem damals im Bereich von Schul- und Bahnhofstraße während der Unterrichtszeit eine durchschnittliche Parkflächenauslastung von über 80 Prozent festgestellt worden war.

Umsetzung scheiterte an Förderrichtlinie

Im Rathaus war man schon vor dem Konzept auf Lösungssuche. 2013 wurden 1200 Quadratmeter im Eck von Schulstraße und Gartengasse erworben. Hier sollte ein Parkplatz für das Schulzentrum mit circa 25 Stellplätzen entstehen. Die Baugenehmigung wurde beantragt und 2014 auch erteilt. Allerdings scheiterte eine Umsetzung an geänderten Bedingungen der zum damaligen Zeitpunkt infrage kommenden Förderrichtlinie zur Brachflächenrevitalisierung, wie Bauamtsleiterin Kerstin Quandt jetzt im Stadtrat rekapitulierte.

Neue Förderung, aber keine Firma

Nachdem die Stadt aber nun ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept besitzt und 2017 ins Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgenommen wurde, ist eine 100-prozentige Finanzierung darüber möglich. Immerhin setzt die Schätzung 157 000 Euro an. Allerdings war im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung keine Firma zu finden, die für diesen Preis den Platz mit Bitumen, versickerungsfähigem Betonpflaster und Rasen gestaltet, eine kleine Mauer setzt, 16 Hochstämme sowie 960 Gehölze pflanzt sowie zwei halbautomatische Poller einbaut. Nicht nur, dass nur ein Gebot einging, der Bieter aus Eilenburg verlangte 228 300 Euro. „Die Baustelleneinrichtung umfasst erfahrungsgemäß drei bis fünf Prozent der Leistungen. In diesem Fall sind es 17,1 Prozent“, erklärte Quandt. „Das ist extrem überhöht und in keinster Weise nachzuvollziehen.“ Landschaftsbau und Fertigstellungspflege sowie Beleuchtung wiesen sogar Abweichungen zwischen 219 und 452 Prozent zur Kostenberechnung auf.

Verwaltung zieht Reißleine

Die Verwaltung zog deshalb die Reißleine, und der Stadtrat folgte der Empfehlung, die Ausschreibung aufzuheben und eine freihändige Vergabe einzuleiten. „Ob wir damit Erfolg haben, werden wir sehen, denn die Baubranche ist heiß gelaufen“, sagte Bürgermeister Arno Jesse (SPD). Bei Erfolg könnte im Juli/August/September gebaut werden.

Ähnlich die Situation in der Mathildenstraße. Das Grundstück mit der ehemaligen Trafostation rechts der Einfahrt zum Parkplatz hinter dem Rathaus gehört seit Ende der 1990er-Jahre der Stadt und sollte eigentlich in die Gesamtgestaltung des Rathausplatzes eingebunden werden. „Aber die Umsetzung aus Mitteln der Städtebauförderung konnte bis Ende 2015 nicht realisiert werden“, so Quandt. Jetzt soll das Programm „Brücken in die Zukunft“ angezapft werden. Für den Abbruch der Trafostation wurden in beschränkter Ausschreibung vier Firmen angefragt, zwei kamen in die Wertung. Doch auch das günstigste Angebot aus dem Lossatal lag mit 85 200 Euro trotzdem noch 45 Prozent über der Kostenberechnung. Auch hier soll eine freihändige Vergabe nun das Vorhaben retten.

Von Ines Alekowa