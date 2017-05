Passend, mit (Sprudel-)Wasser, stießen der Borsdorfer Bürgermeister Ludwig Martin und Heike König, Geschäftsstellenleiterin des Grünen Ringes Leipzig (GRL) in Borsdorf, am Dienstag mit Gästen auf den Wasserplatz an der Parthe in Panitzsch an. Er ist der erste von 14, die zwischen Beucha und dem Leipziger Zoo, wo der Fluss in die Weiße Elster mündet, entstehen sollen.