Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Stadt-Parthe-Land“ wird nach Wegen für eine nachhaltige Landschaftspflege in der Parthe-Region gesucht. Ergebnisse stellen die Akteure am Freitag auf einer Parthelandküche in Plaußig vor. Beteiligt sind unter anderem Partner aus Borsdorf, Taucha und Leipzig.