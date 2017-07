Parthenstein will dieses Jahr noch vier Straßen und Wege auf Vordermann bringen

Parthenstein.



In der Prioritätenliste ganz oben rangiert die Hohe Straße in Großsteinberg, die zur Via Regia gehört und Teil eines überregionalen Radwegs ist. Ihre ramponierte sandgeschlämmte Schotterdecke können Radler kaum noch befahren, weshalb die rund 500 Meter lange Route in Schuss gebracht werden muss. „Sie wird aber nicht asphaltiert, weil sie im Landschaftsschutzgebiet Parthenaue liegt. Es geht lediglich darum, die sandgeschlemmte Schotterdecke zu sanieren“, erklärt Kretschel.

Schlagloch an Schlagloch reiht sich in der Harthstraße von Pomßen, einer reinen Anliegerstraße; sie soll neu asphaltiert werden. Auf dem Birkenweg im Klingaer Wohngebiet Innerer Ortskern sieht der Plan vor, das Pflaster auszutauschen.

An letzter Stelle der Liste steht der Beiersdorfer Weg in Großsteinberg. Im vergangenen Jahr wurde der erste Abschnitt vom Abzweig Grethener Straße bis zur Bergstraße asphaltiert, nun soll das Gleiche im weiteren Verlauf bis zum Steinbruch geschehen. Hinter diesem Vorhaben steht aber das größte Fragezeichen.

„Inwieweit alles möglich ist, wird sich zeigen, wenn die Ausschreibungsergebnisse vorliegen“, erklärt der Bürgermeister. „Wir können nicht mehr als die 65 000 Euro ausgeben. „Die Reihenfolge der Priorität sei nach dem Straßenzustand gewählt worden. Werden die Mittel knapp, würde deshalb von unten her in der Liste gekürzt.“

Von Frank Pfeifer