Patient im Wurzener Krankenhaus raucht im Bett und löst Alarm aus

Wurzen. Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren in Wurzen und Kühren begann das Wochenende am Sonnabend bereist um 6.30 Uhr mit einem Einsatzbefehl. Im Krankenhaus Wurzen, Kutusowstrasse, wurde Feueralarm ausgelöst und erforderte ein sofortiges Ausrücken. Beim Eintreffen der Floriansjünger stellte sich heraus, dass sich ein Patient in seinem Krankenzimmer eine Zigarette angezündet hat, was über die Brandmelder registriert wurde und zur Alarmierung führte. Insofern war fiel der Einsatz glimpflich aus und war nach knapp einer Stunde beendet. Aber für den Patienten wird die Rechnung der Krankenhauszuzahlung um etwa 700 Euro teurer, denn der Einsatz geht voll zu seinen Lasten, bestätigte auf Nachfrage der Stadtwehrleiter Thilo Bergt.

Von Frank Schmidt