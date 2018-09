Wurzen

Fast drei Jahrzehnte prägte Eleonore Roitzsch den Friedhof in der Dresdener Straße. Doch nun heißt es Abschied nehmen. Zur kleinen Feier mit Andacht am 1. September führte sie deshalb die Gäste noch einmal zu ihren Lieblingsorten auf dem sieben Hektar großen Gelände an der Bundesstraße 6. Am 30. September räumt die 62-Jährige dann endgültig den Schreibtisch im Backsteinhaus am Eingangstor, um „in die Ruhephase der Altersteilzeit“ zu gehen. Und das sehr wohl mit etwas Wehmut, wie die Verwaltungsleiterin verrät, die am Freitag ihren 63. Geburtstag feiert.

Agraringenieurin mit wirtschaftlichem Sinn

Immerhin liegen zwischen dem Beginn ihrer Anstellung in Wurzen bis heute 28 Jahre. Zum 6. August 1990 verstärkte die gebürtige Nossenerin das Friedhofsteam. Am 1. Januar 1993 stieg die Agraringenieurin, die eigentlich Tierärztin werden wollte, zur Leiterin auf.

„Was viele nicht wissen, ist, dass wir ein Wirtschaftsunternehmen sind.“ Denn zu den Aufgaben der Verwaltung gehören neben der Bestattung, der Gestaltung oder der Gehölz- und Pflanzenpflege ebenso das Erstellen eines Haushaltsplanes, Gebührenkalkulation und die Einhaltung des Arbeitsschutzes sowie der Verkehrssicherheitspflicht.

Vom Zivildienst bis in die Chefetage

Für all das muss ab 1. Oktober der Nachfolger von Eleonore Roitzsch sorgen. In die großen Fußstampfen seiner Vorgängerin tritt Paul Schütz. Obwohl der junge Mann mit 31 Jahren nur halb so alt wie seine Noch-Chefin ist, kennt er das Metier aus dem Effeff. Schütz, der Forstwirtschaft an der Technischen Universität Dresden studierte, steht nämlich seit 2011 bei der evangelischen Kirchgemeinde Wurzen in Lohn und Brot und teilte sich bislang das Büro mit Roitzsch. Erste Erfahrungen sammelte Schütz aber bereits 2006 bei seinem Zivildienst auf dem Friedhof. Als Stellvertreter zur Seite steht ihm außerdem ab 1. November Norbert Krüger. Der 42-jährige Delitzscher verantwortete bisher den Stadtfriedhof in Bad Düben.

Roitzsch hofft natürlich, dass es auf der Wurzener Begräbnisstätte in ihrem Sinne weitergeht. Schließlich sei die Anlage mit über 700 Laubbäumen und 600 Rhododendronsträuchern eine grüne Parkoase und wahre Ruhezone der Muldestadt.

Kriegsgräber nehmen ein Drittel des Friedhofes ein

Derzeit verfügt das Areal über circa 3000 Gräber, darunter 210 Soldatengräber aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, die ein Dauerruherecht genießen – „alles in allem sind das 35 Prozent der Gesamtfläche“, so Schütz. Heute seien in Wurzen vor allem Urnenbeisetzungen gefragt, die im harten Wettbewerb mit kleineren Dorffriedhöfen stehen. „Diese werden oft in kommunaler Trägerschaft betrieben und bieten mit Steuergeldern errichtete Gemeinschaftsgrabanlagen an.“ Jene Gräber würden dort leider oft auch für anonyme Beisetzungen zu Dumpingpreisen angeboten. Das käme für einen kirchlichen Gottesacker wie in Wurzen allerdings nicht in Frage.

Friedhof öffnet sich modernen Bestattungen

Schütz unterscheidet grundsätzlich das klassische Urnengrab von den Urnengemeinschaftsgräbern, die es in verschiedenen Varianten gibt. Und um dem Trend einer Baumbestattung Rechnung zu tragen, ähnlich wie im Friedwald, sind sogenannte „Gemeinschaftsgrabfeld Baumbestattungen“ angelegt worden.

Lobende Worte erntete Roitzsch zu ihrem Abschied übrigens von Pfarrer Alexander Wieckowski, der sie als „echten Charakterkopf“ bezeichnete. „An ihrer ehrlichen und ganz eigenen leidenschaftlichen Art haben wir uns erfreut und gerieben.“

Der jetzige Friedhof in der Dresdener Straße wurde am 18. Juli 1887 eingeweiht, die erste Bestattung erfolgte kurz darauf am 4. August. Zur Sehenswürdigkeit der Anlage gehört die 1886/1887 errichtete Kapelle im Stile der Neorenaissance, die 1928 nach den Plänen des Wurzener Architekten Professor Hermann Paul Mannewitz (1888 bis 1958) dreiseitige flache Anbauten erhielt.

Von Kai-Uwe Brandt