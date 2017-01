Wurzen. Steffen Rößler hält, was er verspricht. Als der gebürtige Leipziger am 1. August 2014 die Leitung der Pestalozzi-Oberschule in Wurzen übernahm, zählte er zu seinen ersten Aufgaben, die Suche nach einer Lösung für den damals geschlossenen Schulklub. Zwar ist seither einige Zeit verstrichen, aber sein Ziel verlor Rößler nie aus den Augen.

Anfang der Woche nun konnten die Räume offiziell und feierlich eröffnet werden – insbesondere dank des DRK Muldental. Denn der Kreisverband mit Sitz in Wurzen sorgte über den Bundesfreiwilligen Dienst für die notwendige Personalstelle der Klubleiterin. „Noch vor fünf Jahren hätte ich wohl jedem, der mir gesagt hätte: Du wirst einmal den Schulklub in der Pestalozzi-Oberschule betreuen, den gewissen Punkt auf meiner Stirn gezeigt“, scherzt Sylvia Schipke. Doch genau das macht die 53-Jährige seit 1. September des Vorjahres. Bis zur eigentlichen Wiedereröffnung sei es ein langer Weg gewesen, berichtet sie. Um ihn im Detail zu beschreiben, würde es allerdings an Zeit und Platz mangeln. Aber zumindest so viel verrät Schipke: „Nachdem der Schulklub unter anderem mit einer Küchenzeile, Stühlen und Strandkorb neu eingerichtet wurde, bietet er nunmehr Schülern, die Freistunden haben oder auf den Bus warten müssen, einen abwechslungsreichen Aufenthalt.“ Die Mädchen und Jungen dürfen hier Tischtennis spielen, Billard oder Tischkicker.

Darüber hinaus verfügt die Einrichtung über zwei Computerplätze und zahlreiche Gesellschaftsspiele. „Besonders wichtig ist mir die Arbeit im Nachmittagsbereich beziehungsweise bei den Angeboten während der Ferien.“ Nicht unerwähnt lassen will Schipke die Chill-Ecke mit dem vom Klubrat ausgesuchten Strandkorb und einer großen Kuschelcouch, die ebenfalls schon gut angenommen wird. Mit der kleinen Einweihungsfeier bei Kaffee, Kuchen, selbst gebackenen Waffeln und Blätterteiggebäck sei der Schulklub jetzt ganz formell an den Start gegangen und „gibt mir persönlich das Gefühl, angekommen zu sein“, fügt Schipke an.

Freude über die Renaissance herrscht zugleich bei Rößler und der DRK-Schulsozialarbeiterin Denise Krohn. „Aus schulischer Sicht ist die Arbeit von Frau Schipke gar nicht hoch genug einzuschätzen“, sagt Rößler. Immerhin zeige die große Anzahl der Kinder zur aktuellen Eröffnung, wie gut es der Klubleiterin in der kurzen Zeit von September an gelang, „die Herzen unserer Schüler für sich aufzuschließen“. Gemeinsam mit dem DRK Muldental wünschen sich Rößler und das Lehrerkollegium daher, dass „die wichtige Arbeit von Sylvia Schipke über den begrenzten Zeitraum von einem Jahr hinweg erhalten bleibt“.

Von Kai-Uwe Brandt