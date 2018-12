Wurzen/Burkartshain

Als Einwohner sich im Juni an Peter Poppe wandten, glaubte er noch fest daran, etwas bewegen zu können. Doch nach dem Schriftverkehr mit Dresden ist der Vorsitzende des Ortschaftsrates Kühren-Burkartshain halbwegs ernüchtert und sichtlich verärgert. „Mitte nächsten Jahres geht die Allgemeinmedizinerin Ute Dathe in Rente, weshalb nicht wenige Patienten befürchten, dass dann die Praxis in Burkartshain schließt“, sagt er.

Ortschaftsratsvorsitzender Peter Poppe Quelle: Klaus Peschel

Ältere Burkartshainer fürchten weite Wege

Poppe nahm sich der Sache an, „zumal ich mich noch gut an die Aussage unseres Ministerpräsidenten Michael Kretschmer erinnere, insbesondere im ländlichen Raum die ärztliche Versorgung zu verbessern“. Der Stadt- und Kreisrat setzte sich also an den Schreibtisch, schilderte ihm in einem Brief die aktuelle Sorge der Menschen vor Ort und bat zugleich „um finanzielle Unterstützung für den möglicherweise potenziellen Nachfolger“. Im August erhielt er dann endlich Antwort – nicht vom Regierungschef, sondern aus dem Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz. „Darin schilderte mir der zuständige Abteilungsleiter, dass der Planungsbereich Wurzen mit 55. 503 Einwohnern durch 39 niedergelassene und angestellte Hausärzte einen Versorgungsgrad von 111,7 Prozent habe.“

Die Grenze zur Überversorgung in Höhe von 110 Prozent sei somit überschritten und die Region demnach für weitere Niederlassungen gesperrt. Darüber hinaus empfahl das Ministerium, sich in Sachen finanzieller Hilfen nach anderen Quellen umzuschauen. Zum Beispiel über das sogenannte Leader-Programm der Europäischen Union, das Aktionen im ländlichen Raum fördert.

Ministeriale Antwort nach Schema F

„Aus meiner Sicht wurde der Inhalt des Schreibens nach Schema F verfasst, denn in Burkartshain soll ja, wie ich geschrieben habe, keine neue Praxis entstehen, vielmehr eine vorhandene erhalten bleiben“, klagt Poppe. Verärgert zeigt er sich ferner über die Art der Argumentation mittels Statistik. „Zum Planungsbereich Wurzen zählen immerhin die Ortsteile Kühren, Sachsendorf, Burkartshain, Nitzschka und Nemt.“ Falls keine Lösung bis Mitte nächsten Jahres erfolge, müssten die Einwohner acht bis zwölf Kilometer bis nach Wurzen für den Arztbesuch in Kauf nehmen. Eine Situation, die Poppe schon deshalb nicht akzeptieren will, weil in den Dörfern vornehmlich ältere Bürger wohnen und leben.

Patienten sorgen sich, dass nächstes Jahr die Burkartshainer Arztpraxis schließt und sie dann weite Wege in Kauf nehmen müssen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Insofern forderte der Ortschaftsratsvorsitzende in einem zweiten Schreiben das Ministerium auf, „mein Anliegen nochmals zu prüfen“. Auf seine Bitte hin reagierte diesmal aber nicht mehr der Abteilungsleiter, sondern lediglich noch eine Referatsleiterin. Sie regte an, einmal zu schauen, ob eventuell auf kommunaler Ebene Anreize für die Praxisübernahme durch einen Arzt oder eine Ärztin geschaffen werden könnten. „Das Problem auf die Kommune abzuwälzen, kann ich absolut nicht nachvollziehen.“

Ortschaftsrat will am Thema dranbleiben

Trotz des Frustes über die beiden „ärgerlichen Botschaften“ aus der Landeshauptstadt gibt sich Poppe weiterhin kämpferisch und möchte das Thema keineswegs ad acta legen. „Hier geht es um Menschen und ihre berechtigte Sorge über die Zukunft der medizinischen Versorgung – und da bleibe ich als Ortschaftsratsvorsitzender dran!“

Von Kai-Uwe Brandt