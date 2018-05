Lossatal

Hohburg ist um ein Schmuckstück reicher. Ende voriger Woche übergab der Lossataler Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD) im Beisein der Projektplaner, Vertreter der Baufirma, Gemeinderäten und Anwohnern offiziell den neu gestalteten Platz An der Linde. Entstanden sind seit Baubeginn im Frühjahr 17 Pkw-Parkplätze und zwei behindertengerechte Stellflächen, eine Sitzgelegenheit mit Pergola sowie die Vorinstallation einer Ladestation für E-Bikes.

Übergabe des Platzes an der Linde: Demnächst wird hier noch eine Ladestation für Elektrofahrräder installiert. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Diese, so Weigelt, wie auch zwei Infotafeln für Radtouristen sollen in nächster Zeit aufgestellt werden. Darüber hinaus ließ die Gemeinde für die Fällung der früheren Nadelgehölze zwei Spitzahornbäume und drei Vogelkirschen pflanzen. Vor der eigentlichen Frischekur wurden zunächst die Entwässerungsleitungen erneuert.

In seiner Rede dankte der Rathauschef vor allem den Projektanten von der Steinbacher Consult GmbH aus Lützen sowie der Firma Estler Straßen- und Tiefbau GmbH aus Hartha. Insgesamt flossen 226 000 Euro in das Vorhaben, darunter 173 000 Euro an Fördergeldern. Die Platzgestaltung kostete 175 000 Euro und die Kanalarbeiten 26 000 Euro.

Von Kai-Uwe Brandt