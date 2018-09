Brandis/Polenz

Die Tür zum Gemeindehaus steht offen – zum Singen braucht man frische Luft. Im Vereinsraum schmettert der Männerchor Polenz aus voller Brust „Quattro cavai che trottano“ – natürlich ein Lied über die Liebe. „Der Titel war der Grund, dass ich in den Chor eingetreten bin“, erzählt Dieter Hensel. „In einem Konzert hat er mir sofort gefallen.“ Seit er in Rente ist, hat der Brandiser neben der Blasmusik die nötige Zeit für dieses Hobby. Immerhin finden sich neben den wöchentlichen Proben rund 20 Konzerte im Jahreskalender des Chores. Das am 9. September, 14.30 Uhr, zum Polenzer Dorffest allerdings wird ein ganz besonderes sein: Es ist das Konzert zum 140-jährigen Bestehen des Männerchores. Klar, dass dazu eine Reihe Gastchöre ein Ständchen bringen.

Ständchen für Chormitglieder zum Geburtstag

Heute aber wird erst mal für Heinz Görlitz gesungen. Er hatte vor Kurzem Geburtstag und hat sich sein Lieblingslied „Heimat“ gewünscht. 82 Lenze zählt er und ist damit nicht einmal das älteste Mitglied – die Ehre gebührt Rolf Thomas (87) –, aber er gehört am längsten dem Chor an. Er habe noch ein Bild vom 100. Chorgeburtstag. „Da war ich schon 18 Jahre lang Mitglied“, erzählt Görlitz. „Ich habe einfach Freunde am Singen.“ Außerdem schätzte er den Zusammenhalt, auch mal das Bierchen, das nach den Proben die Kehlen wieder befeuchtet.

Am 1. Dezember 1878 wurde der Männergesangverein von 25 aktiven und 27 passiven sangesfreudigen Polenzern gegründet. „Nach der deutschen Reichsgründung 1871 gab es eine richtige Welle von Vereinsgründungen“, weiß Hans Ross (74). Lehrer Günther war der erste Dirigent. „Die Übungsstunden wurden in den damals noch vorhandenen zwei Gasthöfen wechselseitig abgehalten“, ergänzt Vereinsvorsitzender Peter Handke. Lohn der Mühe: 1892 fand in Polenz ein Sängerfest des Parthenbundes und befreundeter Chöre der umliegenden Gemeinden statt.

Feiert sein 10-jähriges Bestehen: Der Frauenchor Polenz 2008 e.V. mit seinem Chorleiter Tobias Schmidt. Quelle: Thomas Kube

Höhen und Tiefen

Natürlich erlebte der Chor bis heute Höhen und Tiefen: So lichtete der II. Weltkrieg seine Reihen; Kantor Ufer, der den Gesangverein seit 1913 leitete, versuchte ihn wieder aufzubauen. 1950 wurde der Gesangverein der Feuerwehr Polenz zugeordnet, 1954 gehörte er zur Volksbühne des Kreises Wurzen. Dann wieder ein Sängerfest, diesmal in Köhra, 1958. Dafür erhielten die Sänger sogar von der Musikschule Leipzig Unterricht in Stimmbildung. Ein weiterer Höhepunkt: die Teilnahme am Turn- und Sportfest in Leipzig. Sportlich nahm der Chor auch die Wende 1989: „Oberstes Gebot war, Politik und Religion haben vor der Tür zu bleiben. Das hat den Chor erhalten“, erklärt Thilo Herold (59).

Aktuell hat der Chor 25 aktive und sieben passive Mitglieder – nur sechs kommen aus Polenz. Ganz neu dabei: Karl Führer (66). Er ist heute das erste Mal bei einer Probe. Das Vorspiel allerdings fand in Italien statt. Chormitglied und Reiseleiter Christian Planert habe ihn angesprochen, ob er nicht Lust habe, im Chor zu singen. „Ich musste nicht lange überlegen“, sagt der aus Würzburg stammende Wahl-Leipziger. „Ich habe schon mit 14 im Chor gesungen. Und hier in Polenz passt einfach alles.“ Bis auf Führers Tonlage. Der Tenor schickt seine Stimme in den Keller, weil in den tiefen Lagen Leute fehlen. „Da muss ich eben ein bissel üben“, lacht er.

Altersdurchschnitt liegt bei 57

„Hände an die Hosennaht! Los geht’s“, gibt Chorleiter Tobias Schmidt (40) das Tempo vor. „Er ruht sich nicht auf dem aus, was wir erreicht haben“, schätzen die Sänger an dem gebürtigen Polenzer, der mittlerweile in Leipzig wohnt und vor 20 Jahren aus den Sängerreihen ans Dirigentenpult wechselte. In denen glänzt schon manch silbriges Haar. Trotzdem: „Der Altersdurchschnitt liegt bei 57 Jahren. Damit ist unser Chor im Durchschnitt 20 Jahre jünger als andere Männerchöre“, sagt Peter Gaude. Mit 35 gehört er zum „Nachwuchs“. Ebenso wie Benjamin Arnold (28), der Zweitjüngste. „Aber den Altersunterschied gibt es nur auf dem Papier“, bescheinigt dieser den Senioren. „Man kann mit ihnen Spaß haben und von ihrer Erfahrung profitieren.“

Denn natürlich wird in Polenz vierstimmig gesungen. „Das macht einen guten Chor aus“, meint Dirk Kurth (44). „Wir singen vor allem traditionelle Chorliteratur“, sagt Hans Ross, „aber auch Schlager.“ Geprobt wird einmal im Jahr auch in einem Chorlager, meistens in Tschechien. Dort ist die Konzentration gewährleistet, aber auch Geselligkeit.

Männer- und Frauenchor sind zusammen 150

Mittlerweile umfasst das umfangreiche Repertoire des Chores 85 Lieder, jeweils 20 bilden das aktuelle Programm. Zu Gehör bringen die Sänger sie bei Dorf- und Stadtfesten, Weihnachtsmärkten, in Pflegeheimen, auf privaten Geburtstagsfeiern... – und am Sonntag auf der eigenen. Und der des Polenzer Frauenchores. Der nämlich feiert sein zehnjähriges Bestehen gleich mit, so wird es ein richtig runder Geburtstag – zusammen 150 Jahre. Ein Grund, den Chor zu mischen, sei das aber noch lange nicht, heißt es unisono. „Gemeinsam feiern, aber getrennt singen“, sei das Motto, schmunzelt Ross.

Von Ines Alekowa