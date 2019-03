Bennewitz

Am Samstagvormittag kontrollierten Beamte des Polizeireviers Grimma auf der B 107 in der Ortslage Rothersdorf die Geschwindigkeit der Autofahrer. Hierbei wurden zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Am schnellsten war der Fahrer eines Mercedes unterwegs.

Das Messgerät zeigte eine Überschreitung von 51 km/h an. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot. Dazu kam, dass das Auto auch keine Pflichtversicherung hatte. Gegen den Fahrer wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Außerdem waren alle vier Insassen nicht angeschnallt. So mussten auch die Mitfahrer ein Verwarngeld entrichten.

Von LVZ/gap