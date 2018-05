Wurzen

Eine Verfolgungsjagd hat sich die Polizei am Mittwoch in Wurzen mit einem vermeintlichen Drogendealer geliefert. Eigenen Angaben zufolge wollten die Beamten den Mann am Nachmittag in der Schillerstraße kontrollieren, als dieser mit dem Fahrrad flüchtete.

Auf einem Firmengelände kam er zu Fall. Bei der Durchsuchung wurden Betäubungsmittel und Bargeld gefunden. Ein Schnelltest ergab, dass der Mann selbst unter Drogen stand. Der Haftrichter ordnete eine Untersuchungshaft an.

Wurzener hat Drogen im Gepäck

Zudem kontrollierten am Mittwochnachmittag Polizeibeamte in der Marienstraße in Wurzen einen Radfahrer und bemerkten, dass er eine Tüte mit Betäubungsmitteln in geringer Menge im Gepäck hatte.

Außerdem wurde festgestellt, dass der Mann eine erkennungsdienstliche Behandlung geschwänzt hatte. Ein Zusammenhand mit der Festnahme des Drogendealers in Wurzen besteht nicht.

Von LVZ