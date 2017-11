Polymobil gegen Ringelnatzbilder – Wurzens Museumschefin schlägt Stadt Vertagung vor

Wurzen. Mit einer dringenden Empfehlung, die der LVZ vorliegt, wandte sich Wurzens Museumsleiterin Sabine Jung jetzt an Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) und die Stadträte. „Eingedenk der scharfen Diskussion, die der mögliche Tausch des Polymobils gegen die Hühnsche Ringelnatz-Sammlung entfacht hat, halte ich es für weise, die Entscheidung nicht übers Knie zu brechen.“ Das Thema, so Jung weiter, berühre ganz offenbar Herz und Seele der Wurzener. Daher wünsche sie sich eine sachliche Debatte: „Sachlichkeit heißt: die Vernunft entscheidet, aber es ist sehr unvernünftig, Herzensgründe nicht zählen zu lassen.“ Jung ist seit 2010 Leiterin des Kulturhistorischen Museums und plädiert für den Tausch. „Als ich erfuhr, dass Familie Hühn mit diesem völlig überraschenden und – wie ich finde – überraschend guten Angebot beim OBM vorstellig geworden ist, habe ich mich gefreut.“ Es gehe ihr nicht um den persönlichen Triumph, betonte Jung. „Das Museum einer Stadt soll Erinnerung als Wurzelgrund bewahren, Wurzelgrund ist Heimatboden. Hier darf nicht nach Gutdünken gerodet werden.“ In diesem Sinne wünsche sie sich, die Frage eines möglichen Tauschs ausführlich und mit allen Interessierten zu erörtern. Um eine „Entzweiung“ der Stadtgesellschaft zu vermeiden, bitte sie darum, die ursprünglich für den 6. Dezember im Stadtrat angesetzte Abstimmung zu vertagen. Jung regt an, sich zu Bürgergesprächen zusammenzufinden, „um die Angelegenheit wirklich von allen Seiten zu betrachten und dem Stadtrat eine sichere Entscheidungsgrundlage zu liefern“.

Unterdessen erneuerte Wurzens Ortschronist Wolfgang Ebert gegenüber der LVZ seine Kritik am geplanten Tausch. Die Aktion erinnere an ähnliche Aktionen in der Vergangenheit: an die Plünderung des Ilgenschen Vermächtnisses vor 70 Jahren etwa oder die Übertragung der historischen Handfeuerspritze an die Feuerwehr Röcknitz kurz nach der Wende, schimpft Ebert, Ehrenbürger von Wurzen. Fragwürdig sei seiner Meinung nach das Streben nach Profilierung des Markenkerns: „Worauf kann man denn im Museum noch verzichten, um dessen ,Profil zu schärfen’?“ Da sei noch einiges, das der ins Auge gefassten „Ringelnatzifizierung“ im Wege stehen könnte, so Ebert. Das Wurzener Museum sei über einen Zeitraum von fast 100 Jahren aus unterschiedlichen Zuwendungen und Sammlungen zusammengewachsen, fast ausschließlich aus privatem Besitz als Vermächtnis beziehungsweise durch Verkauf in die öffentliche Hand. „Das schließt die Verantwortung ein, diesen Besitz zu bewahren, zu mehren, aus ihm auch ein verbindliches und verbindendes Thema zu formulieren.“ Zu diesem Zweck hätten Stadt sowie Geschichts- und Altertumsverein vor 90 Jahren ein Museum begründet, die Stadt erhalte und unterhalte es noch immer, sagt Ebert, selbst Mitglied im Geschichtsverein. Der Museumsleiterin wirft Ebert vor, sie zeige sich vornehmlich als Galeristin statt als Museologin: „Das Argument, nur in privater Hand lässt sich das Kulturgut Polymobil wieder fahrtüchtig machen und es könne dann – erneuert – allen erst richtig präsentiert werden, kann hier nicht überzeugen.“ Aber es gibt auch gegenteilige prominente Stimmen. Gegenüber der LVZ begrüßte Maler Hans-Peter Hund den erwogenen Tausch ausdrücklich. Er empfinde die angebotenen Ringelnatzbilder gerade für Wurzen von unschätzbarem ideellen Wert. Durch den Tausch gebe es nur Gewinner: „Das Polymobil würde vom neuen Besitzer fachgerecht restauriert und später präsentiert, die Ringelnatzbilder wären im Museum sicherer und könnten von mehr Menschen betrachtet werden.“

Der Ausschuss des Kulturbetriebes hatte in öffentlicher Sitzung mehrheitlich für den Tausch Polymobil gegen Ringelnatzbilder gestimmt. Das Votum gilt jedoch nur als Vorschlag. Das letzte Wort haben die Stadträte. Auf den Vorstoß der Museumsleiterin befragt, die Abstimmung am 6. Dezember zu vertagen, sagte OBM Röglin am Freitag der LVZ: „Eine Tagesordnung ist nicht in Stein gemeißelt. Grundsätzlich sind Änderungen möglich. Am Donnerstag ist Ältestenrat, da werden wir auch darüber sprechen.“ Er jedenfalls empfinde die angeregte Diskussion zu einem möglichen Tausch als nichts Schlimmes: „Im Gegenteil.“

Von Haig Latchinian