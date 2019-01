Lossatal

Etwa 50 Senioren aus dem Lossatal haben sich über Tricks von diversen Betrügern und Tipps von der Polizei informiert. Zu dieser Informationsveranstaltung in Seminarform hatte die Hohburger Mitgliedergruppe der Volkssolidarität und die AOK eingeladen. Neben den Hohburger Seminarteilnehmern kamen auch Senioren aus Thammenhain ins Kulturhaus des Ortes.

Aufklärung ist wichtig

„Wie wichtig die Aufklärung ist, können wir beinahe täglich aus Zeitung, Rundfunk und Fernsehen entnehmen. Diebstahl, Einbrüche und Überfälle finden auch auf dem Land immer öfter statt. Zwar sind mir solche Fälle in unserem Ort noch nicht bekannt geworden“, sagt Birgit Halfter, Vorsitzende der Mitgliedergruppe, „aber man kann ja nie wissen. Denn die vermeintliche Sicherheit nach dem Motto, bis jetzt ist ja noch nichts passiert, ist trügerisch.“ Tipps zur Vorbeugung sollten da nicht schaden.

Jürgen Kratzmann von der Präventionsabteilung der Polizeidirektion Leipzig hat für Hohburger Senioren Tipps, um sich vor Betrügern zu schützen. Quelle: Frank Schmidt

Jürgen Kratzmann von der Präventionsabteilung der Polizeidirektion Leipzig führt durch das Treffen. „Ich bin wirklich beeindruckt, wie groß das Interesse an dieser Informationsveranstaltung ist“, sagt der 54-Jährige Polizeiobermeister im gut gefüllten Steinsaal des Hohburger Kulturhauses.

Enkeltrick funktioniert immer wieder

„Stichwort Enkeltrick. Sagen sie bitte nicht: Darauf fallen wir doch nicht rein. Vorsicht, es kann wirklich jeden treffen.“ Die Masche funktioniere immer wieder. „Obwohl der Trick so alt ist und so gut wie jeder schon davon gehört hat.“ Oder Kaffeefahrten: „Jeder weiß, dass die alles andere als vergnüglich enden können, und trotzdem sind die Busse der dubiosen Anbieter immer voll.“

Blüte oder echter Geldschein? Hohburger Senioren bekommen im Seminar wertvolle Hinweise, wie sie mögliches Falschgeld erkennen und wie sie daraufhin handeln können. Quelle: Frank Schmidt

Damit benennt der Polizist nur zwei Problemthemen. Falschgeld, Haustürgeschäfte, Anrufe von falschen Polizisten gehören zum Alltag. Das Verhalten gegenüber Fremden an der Haustür sei wichtig. In Rollenspielen zeigt Kratzmann, was wichtig ist: Hilfe von Dritten einfordern, sich im Notfall verteidigen.

Ein Beispiel für Selbstverteidigung:

Viele Senioren sind schon sensibilisiert

Kratzmann freut sich darüber, dass viele Senioren schon für das Thema sensibilisiert sind. „Sie rufen ihre Kinder oder die Polizei an, um sich zu vergewissern oder nachzufragen, wenn ihnen etwas ungewöhnlich vorkommt“, erklärt er.

Von Frank Schmidt