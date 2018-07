Wurzen

„Papa und Ich“ – so heißt ein Projekt, welches unlängst die dritte naturpädagogische Veranstaltung diesen Jahres für Kinder und deren Väter durchführte. Unterstützt wurde das Angebot der Wurzener Familienvilla der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Mulde-Collm vom Landkreis Leipzig sowie durch Jens Hörig vom Nature Support aus Polenz.

Spannendes in der Natur

Den gemeinsamen Ausflug haben Projektleiterin Cornelia Zillies sowie Hörig erneut kindgerecht und wissensvermittelnd geplant. „Ziel dieses Nachmittages war tatsächlich der Weg, denn dieser bot sehr viel Spannendes rund um die Natur, war abwechslungsreich und endete mit einem wunderschönen Panorama“, so Zillies. Die Familien starteten in Brandis am Kohlenberg, um von dort aus zu den Aussichtspunkten zu gelangen. Im unteren Bereich des Kohlenberges konnte jeder die Klettermöglichkeiten bestaunen und erhielten durch aktive Kletterer einen Einblick in dieses Hobby. Vorbei am Gewässer, das ebenfalls zum Forschen einlud, ging es hinauf auf den Berg, um dort die erste Aussichtsebene zu erreichen. Der Blick auf den Osten des Landkreises war für Väter wie auch für die Kinder beeindruckend.

Aufgaben im Wald

Im Wald konnten die Kinder dann mit ihrem Anhang verschiedene Aufgaben bewältigen. Zillies dazu: „So hieß es zum Beispiel, auf einem langen Baumstamm verschiedene Übungen mit dem Papa zu meistern. Auf einer Slackline konnten die Familien ebenfalls ihr Können zeigen. Im unteren Bereich kam es schließlich darauf an, Gleichgewicht zu halten. Und im oberen Bereich der Slackline mussten alle Kraft aufbringen oder zusammenarbeiten, um die andere Seite zu erreichen.“

Den richtigen Umgang mit dem Kompass probierten die Teilnehmer des Projektes beim Wandern zum Westbruch. Oben angekommen, strahlte der Steinbruch ganz in Blau und lud zum Entspannen und Ausruhen ein. Nicht zuletzt lernten die Kinder und ihre Väter verschiedene Tiere kennen, die im und am Steinbruch sowie im angrenzenden Wald leben.

Voller Erfolg

Zillies zufolge war der Forschernachmittag, welcher kindgerechte, abwechslungsreiche und wissensvermittelnde Inhalte bot, wieder ein voller Erfolg und sorgte für viel Begeisterung. „Das Ziel, Kindern die Natur hautnah begreiflich zu machen, ging voll auf. Zudem konnten die Familien viele Beschäftigungen und ein tolles Ausflugsziel für die Freizeit kennenlernen, ihre Wahrnehmung und das soziale Miteinander schulen.“

Die nächsten Projektideen, Themen zum Naturschutz, aber auch tolle Angebote für Familien mit Babys und Kindern, Elternabende unter www.awo-familienvilla.de sowie www.naturesupport.jimdo.com

Von lvz