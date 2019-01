Brandis

Am späten Mittwochabend wurden Polizisten in Brandis während einer Streife auf einen Fahrradfahrer aufmerksam. Dieser fuhr in Schlängellinien, so dass die Beamten den Verdacht hegten, dass er wohl zu „tief ins Glas“ geguckt hatte.

Mann fuhr in Brandis Schlängellinien mit dem Fahrrad

Sie stoppten den Mann mit dem Damenfahrrad und ihr Verdacht bestätigte sich, da sie sofort Alkoholgeruch in der Atemluft des 46-Jährigen wahrnahmen. Der Vortest mit dem Atemalkoholgerät ergab einen Wert von 2,24 Promille. Daraufhin wurde die Blutentnahme angeordnet. Nun hat sich der Radfahrer wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

Von LVZ/gap