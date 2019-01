Wurzen/Borna

Auf zwei Baustellen im Landkreis Leipzig schlugen Anfang der Woche Diebe zu und riefen die Polizei auf den Plan. Im Wurzener Ortsteil Pyrna wurde ein Radlader gestohlen. In Borna brachen unbekannte Täter den Transporter von Bauarbeitern auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug. In beiden Fällen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen.

Radlader samt Palettengabel vom Hof geklaut

In Pyrna musste der Besitzer des Radladers am Dienstagmorgen feststellen, dass ein rot-weiß-farbener Radlader 3006 vom Hersteller Weidemann (Baujahr 2002) von seinem Gelände verschwunden war. Der 36-jährige Landwirt hatte die selbstfahrende Arbeitsmaschine am Abend zuvor in einer ehemaligen Schweinezuchtanlage abgestellt. Das Fahrzeug hatte er sich zwei Jahre zuvor für 24 000 Euro gekauft.

Als er am Montag auf das Betriebsgelände kam, war die Maschine verschwunden. Lediglich die Spuren auf der Wiese bis zum nächsten befestigten Weg waren zu erkennen, dann verlor sich jeder Hinweis auf der Trebsener Straße. Auch die zugehörige Palettengabel, welche neben dem Radlader stand, war verschwunden.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Arbeitsgerätes oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Telefonnummer 03437/70 89 25 100 zu melden.

In Borna brechen Täter Transporter auf

Zeugen werden auch in Borna gesucht, wo unbekannte Täter am Dienstag einen Transporter aufgebrochen hatten, der in der Bahnhofstraße geparkt war. Der Wagen gehörte zwei polnischen Arbeitern, die den Mercedes Sprinter dort geparkt hatten, um ihrer Tätigkeit auf einer naheliegenden Baustelle nachzugehen.

Die Diebe schlugen am helllichten Tag zu: zwischen 12.30 und 15.45 Uhr. Da entdeckten die beiden 28- beziehungsweise 40-jährigen Arbeiter, dass die Schiebetür auf der rechten Fahrzeugseite aufgehebelt worden war. Aus dem Transporter fehlten diverse Werkzeuge, wie Kettensäge, Bohrhammer, Bohrmaschine, Akku-Flex. Zudem wurden noch das mobile Navigationssystem sowie eine Geldbörse mit einer dreistelligen Summe und diversen Dokumenten gestohlen.

Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl

Die Männer erstatteten Anzeige bei der Polizei. Die Höhe des Gesamtschadens wurde mit einer vierstelligen Summe angegeben. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls laufen, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Von Thomas Lieb