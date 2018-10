Borsdorf/Panitzsch

Mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 28. Oktober, 10 Uhr, beginnt die 14. Panitzscher Reformationsfestwoche. Die Kirchgemeinde lädt bis zum 4. November zu einem abwechslungsreichen Programm mit Gottesdienst, Musik und Vorträgen ein. Interessierte sind herzlich willkommen.

Die erste Reformationsfestwoche war 2005 anlässlich des 300-jährigen Bestehens der Kirche als Barockbau gefeiert worden, erklärt Pfarrer i.R. Reinhard Freier. Der Denkmalpfleger habe damals gescherzt, Panitzsch habe Grund bis 2024 zu feiern, denn der 1705 begonnene Umbau, bei dem das Kirchenschiff deutlich verlängert und aufgestockt wurde, habe bis 1724 gedauert. Freier setzte die Anregung in die Tat um, zumal das Jubiläum die Kirche vor Schlimmerem bewahrt hatte. Denn der Blick in die Kirchengeschichte lenkte damals auch den Blick zum Dach. „Ich ahnte, dass es inzwischen Stellen gibt, in denen der Wurm drin ist“, sagt Freier. Und tatsächlich ergab eine Untersuchung, dass der hölzerne Ringanker, auf dem der Dachstuhl ruht, zerbröselt war. 2006 begann eine umfassende Sanierung.

Dixieland zum musikalischen Auftakt

Das erste Konzert der Festwoche ist gleich am Nachmittag des 28. Oktobers, 15 Uhr, mit der Dixiland-Band „The hotmakers“ zu erleben. Die sieben exzellenten Musiker nebst Sängerin zeigen ihre Verbundenheit mit der Panitzscher Kirche und gestalten zum 13. Mal den Auftakt mit Klassikern der Bigband-Ära von „Moonglow“ und „In The Mood“ bis „Route 66“.

Am Dienstag, 30. Oktober, geht es 19.30 Uhr im Vortrag von Christoph U. Schminck-Gustavus unter dem Titel „Der Tod auf steilem Berge“ um die Ermordung Dietrich Bonhoeffers und die Straflosigkeit der Täter. Der erste Teil des Vortrages war vergangenes Jahr zu hören. Die Ermordung Bonhoeffers im KZ Flossenbürg am 9. April 1945 – vier Wochen vor Kriegsende und vor Befreiung des Lagers – war eine der letzten Untaten des NS-Regimes. Die dafür Verantwortlichen kehrten nach lächerlich niedrigen Bestrafungen ins bürgerliche Leben zurück. Schuldbewusstsein oder gar Reue haben sie nie erkennen lassen. Schminck-Gustavus hat die Straflosigkeit der Täter dokumentiert. Mit seinem Buch „Der ‚Prozeß‘ gegen Dietrich Bonhoeffer und die Freilassung seiner Mörder“ schreibt der Bremer Rechtshistoriker an gegen Vergessen und Verschweigen.

Senkrechtstarter Sebastian Heindl an der Orgel

Am Reformationstag, 31. Oktober, lädt die Gemeinde 10 Uhr zum Sakramentsgottesdienst ein. 15 Uhr beginnt ein Orgelkonzert. An der Flemmingorgel von 1785 musiziert Sebastian Heindl. „Ein Senkrechtstarter“, sagt Freier und freut sich, Heindl – nach zwei Auftritten zusammen mit Thomaskantor Gotthold Schwarz – nun als Solist begrüßen zu dürfen. Der 21-Jährige kam mit zehn Jahren zum Thomanerchor, wo er ersten Orgelunterricht erhielt. Mit 13 wurde er Privatschüler bei Universitätsorganist Daniel Beilschmidt, besuchte Meisterkurse, gab erste Solokonzerte. 2016 erschien seine von der Fachpresse hochgelobte Debüt-CD. Er ist Preisträger mehrerer Nachwuchswettbewerbe. Das Fachmagazin „Organ – Journal für die Orgel“ würdigte Heindl, der an der Leipziger Musikhochschule Kirchenmusik und Orgel studiert, als „Organist of the Year 2016“.

Vortrag zur wahren Religion

Der Frage „Welche Religion ist die wahre?“ geht am Freitag, 2. November, 19.30 Uhr, Elke Freier in ihrem Vortrag nach. „Gerade in der heutigen Zeit ist das Thema sehr aktuell“, sagt der Pfarrer. Die Religionshistorikerin möchte deutlich machen, dass die drei monotheistischen Religionen (Judentum, Christentum, Islam) eine gemeinsame Quelle haben und erst die Instrumentalisierung der religiösen Wahrheit durch Menschen negative Folgen mit sich brachte. Am Beispiel der polytheistischen ägyptischen Religion will die Referentin erläutern, dass auch Menschen vor den Religionen, die nur einen Gott verehren, nach ihrem Glauben handelten.

Im Gottesdienst zum Abschluss der Festwoche, am 4. November, 10 Uhr, hält Superintendent i.R. Friedrich Magirius die Gastpredigt. Und im Konzert am Nachmittag, 15 Uhr, ist die Band „SUM II“ (Swing und Modern) wieder mit Wohlfühljazz in der Kirche zu erleben.

Von Ines Alekowa