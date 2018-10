Brandis/Naunhof/Borsdorf/Großsteinberg/Belgershain/Großpösna

Ein potenzieller Partner raus, dafür zwei andere rein. Die Region Partheland formiert sich. Fast durchweg einstimmig haben sich die Parlamente von Brandis, Naunhof, Borsdorf, Parthenstein, Großpösna und nun zuletzt auch Belgershain dafür ausgesprochen, auf kommunaler Ebene enger zusammenzuarbeiten. Im November sollen die Bürgermeister ihre Unterschriften unter den Kooperationsvertrag setzen.

„Ich freue mich über dieses eindeutige Votum“, sagt der Brandiser Stadtchef, Arno Jesse (SPD), der mit seiner Großpösnaer Amtskollegin Gabriela Lantzsch (parteilos) das Projekt angeschoben hat. „Als Niemandsland zwischen dem Oberzentrum Leipzig sowie den Mittelzentren Wurzen und Grimma wollen wir uns als ein Aktionsraum verstehen, der Synergien nutzt. Wir möchten sichtbarer und hörbarer werden, auch gegenüber Fördermittelgebern.“

Verhandlung mit Machern nicht möglich

Ursprünglich sollte Machern mit ins Boot geholt werden. Wegen der langanhaltenden Krankheit der Bürgermeisterin waren aber keine Verhandlungen möglich. Dafür sind jetzt Parthenstein und Belgershain mit benannt, die in der ersten Absichtserklärung, dem sogenannten Letter of Intent, nicht mit aufgeführt waren. Naunhof war davon ausgegangen, für die beiden Partner in der Verwaltungsgemeinschaft mitreden zu können, was zu Kritik an Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) führte.

„Typisch, dass er uns außen vor lässt und erst mit uns in die Abstimmung geht, wenn ein Resultat vorliegt“, lautete eine Kritik aus dem Parthensteiner Gemeinderat. Und der Belgershainer Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) rekapitulierte: „Mir war schlecht aufgestoßen, dass wir nicht von Anfang an einbezogen wurden.“ Inzwischen besserte die Stadt nach. Zocher: „Da es nicht nur um Angelegenheiten unserer Kernverwaltung geht, wurde der Letter of Intent auch den beiden Landgemeinden vorgelegt.“

Einigkeit über interkommunale Kooperation

Nun herrscht Einigkeit. Die sechs Partner möchten eine „eng verbundene und koordinierte interkommunale Kooperation“ eingehen, „um die Entwicklungschancen für jede einzelne der beteiligten Kommunen zu erhöhen, Synergien zu nutzen und Ressourcen zu teilen“, wie es in der von allen beschlossenen Erklärung heißt. Unter dem Begriff „Region Partheland“ werde ein starkes Wir-Gefühl angestrebt, das die Grundlage für einen Aktionsraum der Regionalentwicklung bietet.

Gemeinsame Handlungsfelder

Gemeinsame Handlungsfelder sehen die Kommunen unter anderem beim vorbeugenden Brandschutz, bei der Wartung und Beschaffung von Computertechnik, beim Datenschutz, der Fachkräfteakquise sowie Ausschreibung und Vergabe. Abgestimmt werden sollen die Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern, der Hochwasser- und Umweltschutz, ortsverbindende Bus- und Bahnlinien, die Schulnetzplanung sowie die Kinderbetreuung und die Akquise von Gewerbeansiedlungen. Im Rahmen einer gemeinsamen touristischen Vermarktung könnten Rad-, Wander- und Reitwegekonzepte aufeinander abgeglichen und Veranstaltungen der Partner mitbeworben werden. Denkbar sind sogar Events der gesamten Region Partheland.

Selbstverwaltung der Kommunen bleibt gewahrt

Die Selbstverwaltung jeder Mitgliedskommune soll gewahrt bleiben, heißt es explizit. Grenzen der Zusammenarbeit betonten auch einige der Bürgermeister. „Eine Eingemeindung wird es für mich nicht geben“, versicherte Zocher vor seinem Stadtrat. „Wegen der Vielfältigkeit der Aufgaben, die immer mehr werden, brauchen wir neue Verwaltungsstrukturen. Aber eine Fusion in dieser Größe kann ich mir nicht vorstellen. Dann wären wir wie Grimma, was ich nicht für vernünftig halte, weil das mit bürgernaher Verwaltung nichts mehr zu tun hat“, äußerte Hagenow. Und sein Borsdorfer Amtskollege, Ludwig Martin (CDU), sagte im Gemeinderat, die Bürgerschaft dürfe durch die Kooperation nicht leiden. Zugleich betonte er: „Positive Effekte kann ich mir aber durchaus vorstellen.“

Ministerium erwägt Förderung

Vorteile sieht wohl auch das sächsische Innenministerium, weshalb es eine 90-prozentige Förderung des Vorhabens erwägt, das laut Jesse insgesamt 250 000 Euro kosten soll. Zur feierlichen Unterzeichnung des Vertrags am 16. November wird nach seinen Worten ein Vertreter des Ministeriums anwesend sein – möglicherweise schon mit einer Zusage der finanziellen Unterstützung.

„Nach diesem Termin liegt ein Haufen Arbeit vor uns“, kündigt die Großpösnaer Bürgermeisterin an. Es gelte ein Stadtentwicklungsbüro zu finden, das die Kommunen begleitet, deren Stärken und Schwächen eruiert und gemeinsam mit ihnen eine Handlungsempfehlung erarbeitet. „Dann werden wir Projekte in die Tat umsetzen“, zeigt sich Gabriela Lantzsch optimistisch.

Von Frank Pfeifer