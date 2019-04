Landkreis Leipzig/Deuben

Der wachsenden Zahl an Mitarbeitern muss die Regionalbus Leipzig GmbH Rechnung tragen. Am Hauptsitz des Nahverkehrsunternehmens im Bennewitzer Ortsteil Deuben wurde am Mittwoch Richtfest für die Erweiterung des Verwaltungs- und Sozialgebäudes gefeiert.

„Nach Abschluss aller Arbeiten werden 70 Fahrer, 40 Verwaltungsmitarbeiter und Disponenten sowie 15 Mann in der Werkstatt hier beschäftigt sein“, blickte Andreas Kultscher, Geschäftsführer des kreiseigenen Busunternehmens, voraus. Mit dem aktuellen Erweiterungsbau sollen sich die Arbeitsbedingungen für das Personal erheblich verbessern, betonte er.

Zur Galerie Rund zwei Millionen Euro investiert die Regionalbus Leipzig GmbH in die Erweiterung ihres Büro- und Sozialgebäudes in Deuben.

Südlich der B6 verwirklicht Regionalbus derzeit die größte Investition der jüngsten Firmengeschichte. Insgesamt 4,4 Millionen Euro werden in eine bereits fertiggestellte Fahrzeughalle, die Erweiterung des Verwaltungssitzes und eine größere Omnibuswerkstatt investiert.

Startschuss für die neuen Sozial- und Büroräume 2018

Der Startschuss für die neuen Sozial- und Büroräume fiel im Sommer 2018. Bevor der Bau hochgezogen werden konnte, musste ein großer unterirdischer Tank entfernt werden. „Der milde Winter spielte uns in die Karten, so dass das Vorhaben zügig voranschritt“, meinte der Geschäftsführer.

Auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern entstehen Umkleide-, Sanitär-, Pausen- und Aufenthaltsräume. Weitere Flächen stehen für Schulungen und ein Archiv zur Verfügung. Der Anbau schließt sich im rechten Winkel an das bestehende Bürogebäude an.

Bei allem habe man die Interessen der Kunden im Blick. „Durch die Investitionen am Standort können wir unsere Dienstleistung für die Fahrgäste in noch besserer Qualität erbringen“, versicherte Kultscher. Zudem sei die Einrichtung einer zentralen Servicestelle in Deuben geplant. „Hier erhalten die Fahrgäste eine neue Anlaufstelle. Sie können Tickets kaufen, Abos abschließen und – ganz wichtig – ihre Fundsachen, wie verlorene Rucksäcke und Handys, abholen.“

Regionalbus will seine Verwaltung effektiver gestalten

Mit dem Vorhaben will Regionalbus zudem seine Verwaltung effektiver gestalten. „Einige Mitarbeiter sind noch in Zwenkau untergebracht. Durch ihren Umzug nach Deuben können wir die Abläufe optimieren.“ Zugleich werden damit in Zwenkau dringend benötigte Räume für Busfahrer frei – denn auch dieser Standort platzt allmählich aus allen Nähten.

Landrat Henry Graichen (CDU, l.) betonte, dass die Investition der konsequenten Erweiterung des ÖPNV-Angebotes im Landkreis geschuldet sei. Man Quelle: Thomas Kube

Landrat Henry Graichen ( CDU) betonte, dass die Investition der konsequenten Erweiterung des ÖPNV-Angebotes im Landkreis geschuldet sei. Man habe viele neue Linien für die Kunden auf den Weg gebracht. „Weitere Schritte folgen ab Ostern mit dem Stadtverkehr Grimma und ab Sommer im südlichen Leipziger Neuseenland.“

Graichens Dank ging an diesem Tag vor allem an die Mitarbeiter hinterm Lenkrad und das gesamte Team von Regionalbus. „Aufsichtsrat und Geschäftsführung können viel wollen“, so der Landrat. „Funktionieren kann es aber nur, wenn alle mitziehen.“

Von Simone Prenzel