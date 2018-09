Landkreis Leipzig

Nach zehnmonatiger Bauzeit nahm die Regionalbus Leipzig GmbH am vergangenen Donnerstag ihre neue Fahrzeughalle in Deuben in Betrieb. Hier entstanden Abstellplätze für 28 Busse. Zum Vorhaben gehörte ebenso der Bau von 36 Mitarbeiterparkplätzen sowie die Gestaltung des Außengeländes. Ein Großteil der Gelder – rund 1,6 Millionen Euro – stammt aus Bundes- und Landesmitteln. Insgesamt investierte das kreiseigene Busunternehmen 2,1 Millionen Euro ins neue Bus-Quartier.

Landrat Henry Graichen (CDU) unterstrich anlässlich der Eröffnung die große Bedeutung des kommunalen Verkehrsunternehmens für die weitere Entwicklung des Landkreises in wirtschaftlicher als auch touristischer Hinsicht. „Mobilität ist ein Wirtschaftsfaktor – nicht nur als Dienstleistung für die Nutzer, sondern auch als Basisinfrastruktur für Gewerbe, Industrie und Tourismus. Insofern sind die Förderung von öffentlichen Mobilitätsangeboten und der Ausbau der Anlagen unseres Verkehrsunternehmens Maßnahmen der Kreisentwicklung.“ Staatssekretär Stefan Brangs vom Sächsischen Wirtschaftsministerium betonte in seinem Grußwort: „Das Geld für die Erweiterung des Betriebshofes Deuben ist sehr gut angelegt. Wir wollen die ÖPNV-Modellprojekte in der Region auf ganz Sachsen übertragen und damit die Alltagsmobilität insbesondere für die Bewohner des ländlichen Raumes spürbar verbessern.“

Andreas Kultscher, Geschäftsführer der Regionalbus Leipzig GmbH, verwies auf den Nutzen für die Kunden: „Mit dem Ausbau und der Erweiterung unserer betrieblichen Infrastruktur können wir die Dienstleistungen für die Fahrgäste unseres Unternehmens künftig in noch besserer Qualität erbringen. Gleichzeitig verbessern sich die Arbeits- und Sozialbedingungen für unsere Mitarbeiter deutlich. Wir freuen uns sehr über die planmäßige Fertigstellung des ersten Bauabschnittes und danken den beteiligten Baufirmen sowie den Fördermittelgebern.“

Am Donnerstagnachmittag wurde die neue Fahrzeughalle der Regionalbus Leipzig GmbH im Betriebsteil Deuben bei Wurzen in Betrieb genommen. Quelle: Thomas Kube

Mit dem Hallenneubau ist die in einem späteren Bauabschnitt vorgesehene Einrichtung einer Karosseriewerkstatt für Omnibusse in einer Bestandshalle möglich geworden, fügte Regionalbus-Sprecher Thomas Fröhner hinzu. Damit habe der Neubau ebenso eine strategische Bedeutung für ein breiteres Werkstattprofil.

Vor allem wird mit dem Ausbau des Unternehmenssitzes auf die steigende Zahl von Fahrern sowie eine größere Busflotte reagiert. Seit Mitte dieses Jahres laufen in dem Bennewitzer Ortsteil bereits die Arbeiten zur Erweiterung des Verwaltungs- und Sozialgebäudes; diese Maßnahme soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

Das Gesamtvolumen aller Baumaßnahmen beträgt rund 4,4 Millionen Euro, von denen die Regionalbus GmbH rund eine Million aus Eigenmitteln stemmt. Durch die geplante Zusammenführung der Unternehmensverwaltung am Firmensitz in Deuben können die Dienstleistungen für die Fahrgäste künftig zentral angeboten und betriebliche Abläufe effizienter gestaltet werden, hieß es abschließend.

Von Simone Prenzel