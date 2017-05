Wurzen. Einen Ohrenschmaus bot der Dom zu Wurzen am Vorabend von Christi Himmelfahrt. Für ein Benefizkonzert zur Erhaltung des Sakralbaus gastierte der Madison Symphony Chorus aus den USA. Er führte mit dem Leipziger Symphonieorchester und dem Kammerchor Böhlen „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms auf. Solisten waren Anna Polum und James Held. „Es ist ungewöhnlich, in der nachösterlichen Zeit dieses Requiem darzubieten, sind wir es doch eher im November, also am Ende des Kirchenjahres, in der Nähe des Totensonntages und des Volkstrauertages gewohnt“, stellte Kirchenmusikdirektor Johannes Dickert fest. Wenn aber im ersten Teil des monumentalen Werkes von „die da Leid tragen“ die Rede sei und es im zweiten Teil heißt „Denn alles Fleisch, es ist wie Gras“, beschreibe es trefflich die Realität in diesem Frühling. „Wir mögen ganz aktuell an Manchester denken und uns an die Seite der Opfer und ihrer Angehörigen gestellt fühlen“, sagte Dickert.

Von Frank Schmidt