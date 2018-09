Landkreis Leipzig

Bewegung macht hungrig, frische Luft auch! Kein Wunder also, dass sich etliche Biergärten, Gaststätten und Imbisse entlang des Mulderadweges befinden. Wer sich auf die speziellen Bedürfnisse von Pedalrittern einstellt, darf als Gastwirt besonders in den Sommermonaten mit guter Auslastung rechnen. Ob aber von den Ausflüglern eher leichte Kost bevorzugt wird, oder ob lokale Spezialitäten oder internationale Küche den Gaumen erfreuen, will jetzt die Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH ermitteln.

Bereits in der Vergangenheit wurden Testfahrer gesucht, die über ihre Erfahrungen mit und auf dem Mulderadweg berichten. Ging es in der vorigen Saison eher um Beschilderung, Wegebeschaffenheit und Streckenführung, stehen 2018 die kulinarischen Angebote im Fokus. Die LTM sucht dafür Genusstester, die ihre Eindrücke über die Gastronomie entlang des Mulderadweges teilen möchten.

Auf der Internetseite zu dem beliebten Fernradweg steht ein Fragebogen zur Verfügung. Wie war das Lokal vom Radweg aus ausgeschildert oder zu erkennen? Gab es besondere Angebote für Pedalritter, zum Beispiel Gerichte unter zehn Euro oder die Möglichkeit, kostenlos Wasser nachzufüllen? Wie war es um das Angebot an Abstellflächen bestellt? Diese und weitere Fragen sollen die Tester beantworten.

Der Mulderadweg verläuft auf etwa 400 Kilometern Länge und drei Teilrouten (Zwickauer Mulde, Freiberger Mulde und Vereinigte Mulde) durch Sachsen und Sachsen-Anhalt, 80 Kilometer schlängeln sich durch den Kreis Leipzig. Bereits in den zurückliegenden Jahren wurde von Kommunen und touristischen Akteuren einiges unternommen, um die Erlebbarkeit des Angebotes zu verbessern. So gibt es nun eine Homepage und ein Logo. Zudem lotete eine Studie weitere Potenziale aus, um Ausflügler zu locken.

Der Internetauftritt bildet dabei den Mulderadweg in seiner Gesamtheit ab. Interessenten können sich über Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte oder Fährverbindungen informieren. Die Seite ermöglicht es Nutzern zudem, die Inhalte auf ihren mobilen Endgeräten abzurufen.

www.mulderadweg.de

Von Simone Prenzel