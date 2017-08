Ringelnatzlauf: Sperrungen in der Innenstadt

Wurzen. Bewohner der Innenstadt müssen sich aufgrund des siebenten Ringelnatzlaufes am Sonntag auf Verkehrseinschränkungen einrichten. Wie das Organisationsteam um Thomas Zittier mitteilte, erfolgt bereits am Freitag eine entsprechende Beschilderung durch den städtischen Bauhof. Demnach werden die Laufstrecke und insbesondere die Straßen und Gassen um den Marktplatz herum am Sonntag von 8.30 bis 12.30 Uhr für jedweden Verkehr gesperrt sein. Dies beinhalte auch das Halten und Parken in den betroffenen Bereichen. Entsprechende Halteverbote gibt es unter anderem im Crostigall, der Dresdener Straße, im Badergraben, am Jacobsplatz sowie in der Albert-Kuntz-Straße.

Laut Zittier können betroffene Anlieger den Parkplatz in der Schuhgasse, das Parkdeck an der Ecke Albert-Kuntz-Straße/Gerhard-Hauptmann-Platz sowie das Parkhaus Dresdener Straße/Franz-Mehring-Straße kostenfrei nutzen. „Weiterhin bleiben auch die größeren Parkflächen im Rosental und im Crostigall – gegenüber dem Ringelnatzgeburtshaus – unberührt, jedoch mit der Besonderheit, dass ein Ein- und Ausfahren von den Parkflächen sowohl im Crostigall als auch am Gerhard-Hauptmann-Platz während der Laufveranstaltung nicht möglich sein wird“, teilte Zittier mit. Voraussichtlich ab 12.30 Uhr beziehungsweise nach dem Ende der Laufveranstaltung sei geplant, die Strecke teilweise wieder freizugeben. Lediglich der Marktplatz bliebe dann noch wegen des Rückbaus bis Montag 6 Uhr gesperrt. „Fahrzeuge, die einen störungsfreien Verlauf der Sportveranstaltung behindern, müssen auf Kosten des Verursachers abgeschleppt oder umgesetzt werden.“

Zugleich ruft das Organisationsteam alle Wurzener zum Mitmachen auf. „Anwohner sind herzlich eingeladen, auf dem Marktplatz die sportliche Atmosphäre zu genießen und zu verweilen. Neben Start und Ziel befindet sich hier auch eine Bühne, ein Grill- und Getränkestand sowie zahlreiche Angebote für Kinder.“ Wer will, könne darüber hinaus sein Haus mit Wimpeln, Luftballons oder Girlanden schmücken und mit Trommeln, Rasseln oder Pfeifen die Athleten anfeuern.

Für weitere Informationen oder Anregungen wurde ein Kontakttelefon unter der Rufnummer 0151/23 38 23 65 eingerichtet. Schriftliche Anfragen sind per E-Mail unter info@ringelnatzlauf.de möglich.

Von Kai-Uwe Brandt