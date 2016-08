Thallwitz. Montagnachmittag ging der Notruf bei der Feuerwehr-Leitstelle ein: Das Herrenhaus im Rittergut Lossa steht in Flammen. Alle verfügbaren Einsatzkräfte wurden zur Brandstelle gerufen und versuchen zu retten, was zu retten ist. 50 Feuerwehrleute aus den Wehren des Gemeindeverbundes Thallwitz sowie der Städte Wurzen und Eilenburg sind an die Einsatzstelle gerufen worden.

Das Denkmal ist akut von der Zerstörung bedroht. Der Dachstuhl steht komplett in Flammen. Ortschef Thomas Pöge, der sich vor Ort ein Bild machte, vermag keine Prognosen zur Rettung es Schlossensembles machen. Die Gemeinde macht sich seit Jahren um eine Nutzung des Gebäudes stark. 1996 war das Dach des Herrenhauses neu gedeckt worden. Alle Bemühungen, Leben in die denkmalgeschützte Immobilie zu bekommen, scheiterten bislang. Es fehlte an Eigenmitteln, Investoren und tragfähigen Konzepten.

Alle vorausgegangene Arbeit am Gebäude zerstörten die Flammen am Montag in wenigen Stunden. Die Einsatzkräfte vor Ort versuchen – bislang mit Erfolg – ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die Löscharbeiten könnten weitere Stunden in Anspruch nehmen. Die Brandursache ist derzeit vollig unklar.

Die Katastrophe verbreitete sich im Thallwitzer Ortsteil wie das Feuer ausbrach – zahlreiche Schaulustige verfolgen den Einsatz der Kameraden.

Von Thomas Lieb und Frank Schmidt