Rittersleut’ erobern Kita Spatzennest in Wurzen

Die Sonne lachte am Freitag zum traditionellen Familienfest der DRK-Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Wurzen vom Himmel. Kita-Leiterin Cornelia Winkler: „Die Kinder haben in den letzten Wochen in verschiedenen Projekten viel über das Mittelalter und das Leben der Menschen in dieser Zeit gelernt.“