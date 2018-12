Wurzen

Heißer Rock ’n’ Roll der 50er- und 60er-Jahre: Genau hierfür stehen die „Eis Boys“ aus dem Muldental. Und wer sie gerne live und in Action sehen will, der sollte sich schon einmal den 12. Januar dick im Kalender anstreichen. Denn dann präsentieren Frank Janosch (Gesang), Markus Flinzberger (E-Gitarre), Felix Bohne (Schlagzeug) sowie Alexander Ernst (Kontrabass) heiße Rhythmen, Stargäste und mehr zu ihrem Konzert im Kulturhaus Schweizergarten.

Album-Premiere macht Abend besonders

„Der Abend wird einmalig durch die Erstveröffentlichung unseres ersten Albums“, verrät Janosch. Insofern dürfen sich die Gäste auf selbst komponierte Stücke der Jungs freuen. Gegründet wurde die Band vor vier Jahren und sorgt seither nicht nur in der Muldentaler Region für gute Laune. Allerdings sollten sich Fans handgemachter Musik beeilen, um Karten für das Wurzener Kulturhaus zu ergattern. Im Vorjahr war die Veranstaltung nämlich rasch ausverkauft.

Tickets, so Janosch, gibt es ab sofort zum Vorverkaufspreis von 15 Euro in der Tourist-Information auf dem Markt. „Falls noch Plätze frei sind, können Kurzentschlossene an der Abendkasse für 18 Euro das Konzert besuchen.“

Von kub