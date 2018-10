Am Reformationstag feiert der Röcknitzer Posaunenchor seinen 50. Geburtstag. In der Kirche des kleines Ortes bei Wurzen findet aus diesem Anlass ein Festgottesdienst statt. Bläser der Region, Landesposaunenpfarrer und der Don Camillo von Röcknitz erinnern an die wechselvolle Geschichte des Chores.