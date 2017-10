Rollschuh in Bad Lausick nimmt Form an

Grimma/Bad Lausick.. Ein überdimensionaler Rollschuh entsteht jetzt am Eingang der Begegnungszentrum des Jugendrings in Bad Lausick. Denn früher befand sich an dieser Stelle eine Rollschuhbahn, die einstige Kaderschmiede der DDR-Eisläufer und der spätere Schulsportplatz. Seit mehreren Wochen leitet die Bildhauerin Ute Hartwig-Schulz vom Künstlergut Prösitz ein vom Landkreis gefördertes Projekt, dass junge Menschen aus aller Welt zusammenführen soll.

„Die Anfänge waren nicht leicht“, weiß Ute Hartwig-Schulz zu berichten. „Wir hatten Probleme, deutsche und ausländische Mitstreiter für dieses auch körperlich anstrengende Projekt zu finden, aber wir haben es geschafft.“ Sie freut sich besonders darüber, dass der aus dem Iran kommende Kourosh sie regelmäßig bei Kunstprojekten unterstützt und minderjährige Zuwandererkinder, die derzeit beim Bildungs- und Sozialwerk Muldental e.V. untergebracht sind, hier tatkräftig Hand anlegen und sich kreativ beteiligen.

Es ist nicht das erste Projekt mit Zuwanderern, das Ute Hartwig-Schulz ins Leben gerufen hat. „Mir ist es wichtig, die Menschen, die bei uns ankommen möchten, auch aktiv zu integrieren. Miteinander zu leben, bedeutet voneinander zu lernen“, betont die Künstlerin.

Das Projekt läuft noch bis November. Wer Lust hat, in den Ferien und auch danach noch mitzumachen, ist jeden Mittwoch ab 14 Uhr zur „Alten Rollschuhbahn“ in der Glastener Straße 13 in Bad Lausick eingeladen, seine Ideen in der Skulptur aus Holz und Gips mit einzubringen. Eines ist sicher, langweilig wird es bestimmt nicht.

Von Detlef Rohde