Ausreißer - Rosakakadu zugeflogen: Macherner Gemeinderat sucht Eigentümer

In Gerichshain sorgte am Sonntag ein Rosakakadu für Aufsehen. In der örtlichen Volkshaussiedlung machte der Ausreißer am Vormittag auf einem Grundstück Station. Offenbar angelockt von einem Teich ließ sich der Ziervogel nieder, stillte seinen Durst und machte auch keine Anstalten, den Garten wieder zu verlassen. Das ältere Ehepaar holte sich Hilfe bei Nachbar Uwe Richter, der sofort herbei eilte. „Wir haben den Vogel dann in einem Pappkarton eingefangen“, berichtete der Macherner Gemeinderat. Jetzt steht das auffällige Tier bei ihm im Wohnzimmer.

Dieter Burghardt, ein Ziervogelfreund aus Machern, habe ihm den Käfig und auch etwas Futter überlassen. Allerdings hat Richter jetzt ein Problem: Er weiß nicht so recht, wohin mit dem Tier. „Die Polizei war da, hat alles protokolliert, ist dann aber ohne den Kakadu wieder abgefahren.“ Die Beamten fühlten sich nicht zuständig. Auch die Kontaktaufnahme mit einem Tierheim habe nicht funktioniert. „Das Beste wäre natürlich, wenn sich der Besitzer findet und sein Tier wieder in Empfang nimmt“, hofft Richter.

Der Besitz eines Kakadus sei immerhin mit einigen Hindernissen verbunden. „Für Haltung und Zucht gelten strenge Vorschriften, da die Tiere unter Artenschutz stehen.“ Der rosafarbene Gast trage auch einen Ring, dessen Inschrift allerdings schon ziemlich zerkratzt sei. „Sonst aber“, berichtet der Gerichshainer, „ist er ganz friedlich.“

Der Eigentümer wird gebeten, sich unter Telefon 034292/68038 zu melden.

Von Simone Prenzel