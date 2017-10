Rossmann statt Ratskeller: 484 Bürger aus Brandis sind dafür

Rossmann statt Ratskeller am Brandiser Markt – 484 Bürger unterstützen mit ihrer Unterschrift diese Forderung. Der Brandiser Thomas Schirmer (55) hatte entsprechende Listen einen Monat lang in zwölf Geschäften, vorwiegend am Markt und in der Hauptstraße, ausgelegt. Jetzt übergab er sie im Rathaus Bürgermeister Arno Jesse (SPD).