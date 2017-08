Rossmann statt Ratskeller – Jesse: Es wäre fast ein Lottogewinn

Sicherungsmaßnahmen am Markt in Brandis

Am einsturzgefährdeten Ratskeller am Brandiser Markt erfolgen weitere Sicherungsmaßnahmen. Die Drogeriekette Rossmann ist seit drei Jahren mit der Stadt im Gespräch und möchte an der Ecke von Markt und Rathausgasse, angepasst an das historische Umfeld, ein Geschäfts- und Ärztehaus errichten. Die Hürde: Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.