Grimma

Nachdem es in Grimma mit der neuen Drehleiter mitten im Einsatz zum Totalausfall kam, steigt der Unmut sowohl bei den Kameraden als auch in der Verwaltung. Nun hat der Hersteller des 750.000 Euro teuren Löschgerätes, die Firma Rosenbauer in Karlsruhe, eine rasche Behebung der Mängel angekündigt.

Dafür, so sagte der Geschäftsführer Michael Kristeller auf LVZ-Nachfrage, soll die betroffene Drehleiter zurück ins Werk überführt werden. Um die Einsatzbereitschaft der Grimmaer Feuerwehr sicherzustellen, wird im Gegenzug ein Ersatzfahrzeug bereitgestellt. Die Modalitäten dafür wollte das Unternehmen unverzüglich mit Grimma klären, sicherte Kristeller zu.

Probleme am Drehgestell mit neuem Stahlbau

„Sie müssen wissen“, so begann der Geschäftsführer die Umstände zu erläutern, „dass wir mit den betroffenen Drehleitern Fahrzeuge einer neuen Generation haben. Hierfür sind neue Drehgestelle mit neuem Stahlbau verwendet worden. Darauf sind wohl die Probleme zurückzuführen, was bereits mit der Zulieferfirma in Klärung ist. Das heißt, wir haben das Problem klar erkannt und wissen, was wir ändern müssen“, sagte Kristeller. Allerdings betonte er auch, dass dieses Problem „in ganz seltenen Fällen auftritt“, und belegte das mit Zahlen. „Von 100 ausgelieferten Fahrzeugen haben wir bei drei derartige Auffälligkeiten.“

So nützlich die alter Grimmaer Drehleiter auch war, hier bei einem Großbrand in Golzern, die neue computergesteuerte Drehleiter hat nach Ansicht der Kameraden einen erheblichen Mehrwert und wird gebraucht – nur funktionieren muss sie. Quelle: Frank Schmidt

In Wurzen gabes ähnliche Probleme wie in Grimma, die jedoch noch nicht zum Totalausfall geführt haben. Hier konnte ein Software-Update für Beruhigung sorgen.

Tiefgreifende Fehler – Software Update genügt nicht

„Beide Fälle gleichen sich auf dem ersten Blick, weshalb wir zunächst der Ansicht waren, auch in Grimma könnte ein Software-Update Abhilfe schaffen. Aber hier sind die Probleme doch tiefgreifender“, räumte Kristeller ein. Konkret hat der Experte Bohrungen für die Lastmessgeber im Visier.

Hier müssten mögliche falsche Toleranzen geprüft werden, die zum Systemausstieg führen können. Wenn ein Nachjustieren nicht gelingen sollte, müsste notfalls das komplette Drehgestell getauscht werden. Und dafür muss die Drehleiter entweder zu einem Vertragspartner, sehr wahrscheinlich aber nach Karlsruhe in Werk zurückgebracht werden, ließ Kristeller wissen.

Von Frank Schmidt