Schlossherr Rüdiger Freiherr von Schönberg gerät ins Schwärmen und das gleich in zweifacher Hinsicht. Nämlich was die Parkanlage betrifft und über den nächsten Gast beim Thammenhainer Konzertabend – Professor Ulrich von Wrochem. Wer also Natur und Musik mag, sollte sich unbedingt den 23. Juli vormerken.